Барнаульцам предлагают создать мультиптикационную Love Story на День святого Валентина

Недавно открывшаяся в Барнауле студия "Мультивили" предложила горожанам создать на День святого Валентина собственный мультфильм Love Story.
Можно прийти до 14 февраля и сделать сюрприз для своего любимого человека. Можно прийти вместе со второй половинкой и сделать свой мультик. При этом пара может создать мультяшные копии друг друга.
Специалисты помогут придумать небольшую историю, которую участники мастер класса слепят из пластилина и "оживят". Фильм будет смонтирован и отправлен видеофайлом на электронную почту. Съемки займут час-полтора, получится мультипликационная Love Story длительностью от одной до трех минут.
Записаться и узнать подробности можно на странице студии Вконтакте.
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