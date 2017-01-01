Барнаульцам предлагают создать мультиптикационную Love Story на День святого Валентина

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Сегодня, 18:54.
Жизнь

Недавно открывшаяся в Барнауле студия "Мультивили" предложила горожанам создать на День святого Валентина собственный мультфильм Love Story.

Пластилиновый мультфильм. Сюрприз на свадьбу.
Пластилиновый мультфильм. Сюрприз на свадьбу. Фото: скрин www.youtube.com.

Можно прийти до 14 февраля и сделать сюрприз для своего любимого человека. Можно прийти вместе со второй половинкой и сделать свой мультик. При этом пара может создать мультяшные копии друг друга.

Специалисты помогут придумать небольшую историю, которую участники мастер класса слепят из пластилина и "оживят". Фильм будет смонтирован и отправлен видеофайлом на электронную почту. Съемки займут час-полтора, получится мультипликационная Love Story длительностью от одной до трех минут.

Записаться и узнать подробности можно на странице студии Вконтакте.

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