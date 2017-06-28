Барнаульцам рассылают спам о "потерявшейся" девочке

Самый распространенный вариант сообщения: "Нашли девочку у нас на автовокзале. Сейчас она находится в полиции. Скинь фото по своим знакомым, может, кто узнает".

Такое сообщение приходило жителям многих городов России и Казахстана. Так, с 22 июня девочка "потерялась" в Бийске, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Астрахани, Дагестане, Сургуте, Краснодарском крае и Усть-Каменогорске, и в каждом городе она потом находилась.

Это сообщение — очередной фейк. Полиция разных регионов страны опровергает информацию о найденной девочке.