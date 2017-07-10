Барнаульцам вернули горячую воду раньше срока

Потребителям, живущим в контуре барнаульской ТЭЦ-2, начали раньше срока подавать горячую воду, отключенную на период опрессовки. Планировалось, что без горячего водоснабжения потребители пробудут с 19 июня по 12 июля. Однако первым потребителям энергетики из "Сибирской генерирующей компании" подали воду уже 7 июля.
Был заполнен и поставлен на циркуляцию трубопровод на улице Профинтерна. Начата подача горячей воды на Жилплощадке.
10 июля планируют возобновить подачу потребителям, проживающим в районе улиц Молодежная, Деповская, Брестская, Димитрова, Горького и части проспекта Комсомольского.
Как уточнили энергетики, процесс подачи воды зависит не только от работы энергетиков, но и от своевременных действий управляющих домом организаций, которые должны вовремя открыть задвижки.
В настоящее время в работе уже находится оборудование 34 бойлерных БТСК, к горячему водоснабжению подключено 135 жилых домов, два детских сада, две школы и поликлиника.
Всего по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 горячее водоснабжение получают 1206 жилых домов, 34 школы, 23 больницы и 69 детских садов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.