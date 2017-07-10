Барнаульцам вернули горячую воду раньше срока

Был заполнен и поставлен на циркуляцию трубопровод на улице Профинтерна. Начата подача горячей воды на Жилплощадке.

10 июля планируют возобновить подачу потребителям, проживающим в районе улиц Молодежная, Деповская, Брестская, Димитрова, Горького и части проспекта Комсомольского.

Как уточнили энергетики, процесс подачи воды зависит не только от работы энергетиков, но и от своевременных действий управляющих домом организаций, которые должны вовремя открыть задвижки.

В настоящее время в работе уже находится оборудование 34 бойлерных БТСК, к горячему водоснабжению подключено 135 жилых домов, два детских сада, две школы и поликлиника.

Всего по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 горячее водоснабжение получают 1206 жилых домов, 34 школы, 23 больницы и 69 детских садов.