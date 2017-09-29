Барнаульских предпринимателей научат зарабатывать больше

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4 октября в Барнауле с мастер-классом выступит Татьяна Маричева, специалист по заработку в социальных сетях. Встреча состоится в 19.00 в концертном зале АлтГАКИ.

Тренинг.
Тренинг. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

В наше время все больше людей зарабатывают, не выходя из дома. Благодаря интернету и технологиям XXI века получать сотни тысяч рублей в месяц может каждый. Не верите? Тогда приходите на тренинг Татьяны Маричевой, которая развеет ваши сомнения.

Татьяна Маричева.
Татьяна Маричева.
Татьяна - эксперт по привлечению клиентов из социальных сетей, специалист по рекламе, один из главных спикеров крупнейшего сообщества предпринимателей "Бизнес Молодость".

Благодаря ее авторскому курсу "Реальный Вконтакте" тысяи людей узнали, как правильно вести бизнес и продвигать товары в социальных сетях.

Татьяна Маричева уже много лет зарабатывает минимум 500 тыс. рублей в месяц. На тренинге она расскажет, как обогатиться с помощью простых действий и повысить качество жизни. Татьяна делала проекты для "ГазПромНефти", "Ford", "Hyundai", "МинОбороны". Однако ее основной бизнес - крупные проекты в социальных сетях.

Встреча будет особенно полезна для тех, у кого есть бизнес, но доходов от него не хватает. Татьяна не только объяснит, как увеличить доход минимум в два раза, но и расскажет, как полностью изменить подход к бизнесу и его результатам.

Если вы только думаете заняться бизнесом, то Татьяна ответит на ваши вопросы и докажет, что это не так сложно. На мастер-классе гости узнают о:

Татьяна Маричева.
Татьяна Маричева.
  • Правильных постах
  • Особенностях трафика
  • Организации встреч
  • Менеджерах по продажам
  • Протестированных нишах
  • ТОП-менеджменте
  • Инвестициях, которые работают

Это лишь малый список из числа тем, о которых расскажет Татьяна. Гости бизнес-тренинга бонусом получат закрытое видео от Петра Осипова и Михаила Дашкиева "Бизнес-рычаг".

Для участия в тренинге достаточно зарегистрироваться на сайте molodost.bz

Бизнес-тренинг пройдет 4 октября 2017 года в 19.00 в концертном зале АлтГАКИ (пр. Ленина, 66).

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