Барнаульских предпринимателей научат зарабатывать больше

В наше время все больше людей зарабатывают, не выходя из дома. Благодаря интернету и технологиям XXI века получать сотни тысяч рублей в месяц может каждый. Не верите? Тогда приходите на тренинг Татьяны Маричевой, которая развеет ваши сомнения.

Татьяна Маричева.

Татьяна - эксперт поиз социальных сетей,, один из главных спикеров крупнейшего сообщества предпринимателей "Бизнес Молодость".

Благодаря ее авторскому курсу "Реальный Вконтакте" тысяи людей узнали, как правильно вести бизнес и продвигать товары в социальных сетях.

Татьяна Маричева уже много лет зарабатывает минимум 500 тыс. рублей в месяц. На тренинге она расскажет, как обогатиться с помощью простых действий и повысить качество жизни. Татьяна делала проекты для "ГазПромНефти", "Ford", "Hyundai", "МинОбороны". Однако ее основной бизнес - крупные проекты в социальных сетях.

Встреча будет особенно полезна для тех, у кого есть бизнес, но доходов от него не хватает. Татьяна не только объяснит, как увеличить доход минимум в два раза, но и расскажет, как полностью изменить подход к бизнесу и его результатам.

Если вы только думаете заняться бизнесом, то Татьяна ответит на ваши вопросы и докажет, что это не так сложно. На мастер-классе гости узнают о:

Татьяна Маричева.

Правильных постах

Особенностях трафика

Организации встреч

Менеджерах по продажам

Протестированных нишах

ТОП-менеджменте

Инвестициях, которые работают

Это лишь малый список из числа тем, о которых расскажет Татьяна. Гости бизнес-тренинга бонусом получат закрытое видео от Петра Осипова и Михаила Дашкиева "Бизнес-рычаг".



Для участия в тренинге достаточно зарегистрироваться на сайте molodost.bz

Бизнес-тренинг пройдет 4 октября 2017 года в 19.00 в концертном зале АлтГАКИ (пр. Ленина, 66).