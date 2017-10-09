Барнаульцев ожидает насыщенная культурная неделя

Во вторник, 10 октября, в 18.30 состоится очередная встреча проекта #лекторийискусств. На этот раз спикером встречи станет Тамара Михайловна Степанская, доктор искусствоведения, профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания. Тема встречи – искусство в современном мире.

Стоимость участия – 200 руб.

В среду, 11 октября, в 19.00 в галерее состоится арт-вечер, гости которого будут рисовать картину с нуля. Организаторы гарантируют, что за одно занятие картина получится даже у новичка с нулевым уровнем подготовки.

Стоимость участия – 1500 руб., регистрация по предварительной оплате. Осталась всего пара мест.

В четверг, 12 октября, в 18.30 состоится очередная встреча разговорного клуба #говоридавай. На этот раз спикерами встречи станут гости из Африки.

Вход свободный.

В пятницу, 13 октября, в 18.30 галерея отметит свой день рождения. С 18.30 гостей праздника будут ждать мастер-классы, открытие выставки, благотворительный аукцион, хорошая музыка и вкусный торт.

Вход свободный.

Галерея "Нагорная"

Телефон 699-729.

Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30.

Инстаграм: @Nagornayagallery

#займемсяживописьюбарнаул

Информация о стоимости участия действительна на момент публикации