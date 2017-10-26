Барнаульцев приглашают обменять монеты в банках на купюры и призы

26 октября в Барнауле пройдет акция "День приема монеты от населения", организованная барнаульским отделением Банка России. 14 банков бесплатно обменяют мелкие монеты на банкноты или монеты более крупного номинала. Обычно за такой обмен берут комиссию, сообщает сайт края.
Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты, отмечают в пресс-службе отделения.
По расчетам Банка России, в нашей стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет. Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34%. Однако они так же важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках.
В акции принимают участие следующие банки:
- Сбербанк,
- ВТБ-24,
- Альфа-банк,
- Сибсоцбанк,
- Алтайкапиталбанк,
- АлтайБизнесБанк,
- Росбанк,
- Россельхозбанк,
- Восточный экспресс банк,
- Банк Авангард,
- Газпромбанк,
- Банк Открытие,
- Банк Финсервис,
- Ренессанс Кредит.
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