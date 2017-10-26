Барнаульцев приглашают обменять монеты в банках на купюры и призы

Некоторые банки приготовили для участников акции подарки и сувениры, а также памятные монеты номиналом 25 рублей, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Акцию проводят, чтобы вернуть в наличный платежный оборот мелкие монеты, отмечают в пресс-службе отделения.

По расчетам Банка России, в нашей стране на каждого человека приходится в среднем 439 монет. Уровень возврата мелких монет в наше отделение составляет всего 34%. Однако они так же важны, как и банкноты. Изготовление монет обходится значительно дороже. Чтобы оправдать свою себестоимость, монеты должны применяться как средство платежа, а не храниться в копилках.

В акции принимают участие следующие банки: