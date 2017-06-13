Барнаульцев приглашают принять участие в фестивале цветения пионов

Эко-парк "Сад Пионов". Фото: архив эко-парка "Сад Пионов". Эко-парк "Сад Пионов". Фото: архив эко-парка "Сад Пионов". Эко-парк "Сад Пионов". Фото: архив эко-парка "Сад Пионов". Эко-парк "Сад Пионов". Фото: архив эко-парка "Сад Пионов". Эко-парк "Сад Пионов". Фото: архив эко-парка "Сад Пионов".

Фестиваль проходит уже 5 лет на территории "Сада Пионов". Это лето не станет исключением. На площади более 2,5 га расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев, и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада Пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, контактный зоопарк.

Каждый фестиваль имеет свою особую идею и концепцию, в этом году тема праздника - "Алиса в стране пионов". Гостей ждет развлекательная и концертная программа для взрослых и детей, творческие мастер-классы, выступление группы Lucky Gringo`s.

Подробную программу праздника можно посмотреть в официальной группе сада в "Инстаграме": @sad_pionov_altay

Дата проведения: 16,17 и 18 июня

Адрес: эко-парк "Сад Пионов". Чемальский район, Река Куюм.

Телефон организаторов: +7 (913) 216-92-98 (Роман).