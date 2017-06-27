Барнаульцев приглашают принять участие в ночной игротеке.

30 июня 2017 года в пространстве Kocheli space пройдет ночная игротека от "Мосигры".
С 22.00 до 05.00 гости игротеки смогут сыграть в лучше настольные игры со всего света.
Со всеми правилами помогут разобраться профессиональные аниматоры.
На игротеке барнаульцев ждут хиты проверенные временем, а так же новинки, которые, по словам организаторов, навсегда изменят представление гостей о современных настольных играх. Глубокие стратегии и увлекательные расследования, веселые игры для вечеринок и логические головоломки.
Кроме того, вас ждут розыгрыши, дегустация кофе от @starbucksbarnaul, вкусные угощения и профессиональный фотоотчет.
Стоимость участия - 150 р.
Подробности можно узнать в группе: