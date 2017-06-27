Барнаульцев приглашают принять участие в ночной игротеке

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Сегодня, 15:42.
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30 июня 2017 года в пространстве Kocheli space пройдет ночная игротека от "Мосигры".
С 22.00 до 05.00 гости игротеки смогут сыграть в лучше настольные игры со всего света.

Барнаульцев приглашают принять участие в ночной игротеке.
Барнаульцев приглашают принять участие в ночной игротеке. Фото: Илья Коноплев.

Со всеми правилами помогут разобраться профессиональные аниматоры.

На игротеке барнаульцев ждут хиты проверенные временем, а так же новинки, которые, по словам организаторов, навсегда изменят представление гостей о современных настольных играх. Глубокие стратегии и увлекательные расследования, веселые игры для вечеринок и логические головоломки.

Кроме того, вас ждут розыгрыши, дегустация кофе от @starbucksbarnaul, вкусные угощения и профессиональный фотоотчет.

Стоимость участия - 150 р.

Подробности можно узнать в группе:

Барнаульцев приглашают принять участие в ночной игротеке.
Барнаульцев приглашают принять участие в ночной игротеке

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