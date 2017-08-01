Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега.

10 сентября в Чемальском районе Республики Алтай состоится праздник бега и полумарафон "Горный За бег".
"Горный За бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьей и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая , окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.
Трасса забега пройдет по красивейшим местам Горного Алтая: маленькие горные деревеньки, мосты, мощная Катунь, невероятной красоты природные пейзажи и, конечно, горы.
Старт и финиш трассы будут находится в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слиянии рек Катунь и Куюм.
Организаторы предлагают четыре вида дистанции на выбор, чтобы каждый участник мог выбрать для себя максимально комфортную: 21,1 км — индивидуальный зачет, 21,1 км — командный зачет, 10 км — индивидуальный зачет, 5 км — индивидуальный зачет.
Каждый участник забега получит стартовый номер, медаль финишера и, конечно, отличные эмоции.
О том, как принять участие и присоединиться к проекту, можно узнать на специальном сайте: run.woop.pw или на странице проекта в социальной сети "Инстаграм": @gornyzabeg
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.