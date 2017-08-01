Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких. Барнаульцев приглашают принять участие в празднике бега. Фото: Марина Широких.

"Горный За бег" — это не профессиональные соревнования, а любительский старт, семейный спортивный праздник, созданный для того, чтобы люди, непрофессионально занимающиеся бегом, могли вместе со своей семьей и друзьями пробежать любую комфортную дистанцию, хорошо провести время, полюбоваться красотой Горного Алтая , окунуться в атмосферу спорта и пообщаться.

Трасса забега пройдет по красивейшим местам Горного Алтая: маленькие горные деревеньки, мосты, мощная Катунь, невероятной красоты природные пейзажи и, конечно, горы.

Старт и финиш трассы будут находится в Чемальском районе, на правом берегу реки Катунь, на месте слиянии рек Катунь и Куюм.

Организаторы предлагают четыре вида дистанции на выбор, чтобы каждый участник мог выбрать для себя максимально комфортную: 21,1 км — индивидуальный зачет, 21,1 км — командный зачет, 10 км — индивидуальный зачет, 5 км — индивидуальный зачет.

Каждый участник забега получит стартовый номер, медаль финишера и, конечно, отличные эмоции.

О том, как принять участие и присоединиться к проекту, можно узнать на специальном сайте: run.woop.pw или на странице проекта в социальной сети "Инстаграм": @gornyzabeg