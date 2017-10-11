Барнаульцев приглашают за продуктовыми подарками

С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик". С фермы - сразу на стол. Фото: архив компании "Фермерский дворик".

В честь Дня рождения мы приглашаем всех барнаульцев на большой праздник. Для всех гостей и покупателей приготовлены продуктовые подарки на 50 000 рублей: от фруктов до красной икры. С 13.00 на площадке перед "Фермерским двориком" (за ТРК "СИТИ-центр", со стороны ул.Партизанская) будет организована развлекательная площадка, где все желающие смогут получить продуктовые подарки* при покупке от 1 000 рублей или участвуя в конкурсах и викторинах от "Фермерского дворика".

На этой площадке все желающие смогут отведать горячие сосиски и мясо на гриле и сфотографироваться на настоящем фермерском диване из сена. В торговом помещении ярмарки будет установлен фонтан, где можно будет бесплатно отведать свежие фрукты и окунуть их в шоколад.

Татьяна Добровольскене,

управляющий продуктовой ярмаркой "Фермерский Дворик":

За один год Фермерский Дворик посетили более 250 000 человек. Это серьезная цифра, которая говорит о том, что Фермерский Дворик полюбился многим жителям краевой столицы. Мы ежемесячно предоставляем большие скидки на различные продукты. К примеру, на наш День рождения можно будет купить Мраморный сыр (не сырный продукт) за 200 руб/кг. Это говорит о том, что "Фермерский Дворик" предлагает ассортимент с оптимальным сочетанием качества и цены.

Также при вас приготовят фарш из купленного мяса, предоставят услугу по чистке рыбы и распилят мясо на стейки. Все эти услуги абсолютно бесплатны.

Ждем вас 14 октября с 13.00 на День рождения ежедневной продуктовой ярмарки "Фермерский Дворик" (сразу за ТРК СИТИ-центр, со стороны ул. Партизанская).

Скидка 10% на все виды продуктов сохранится до 31.10.17г.

Справка

Фермерский дворик - это рынок нового формата, на котором сохранены все прелести классического рынка: внутренняя конкуренция, которая благотворно влияет на ценовую политику, возможность пробовать продукты перед покупкой, торговаться с продавцами. На территории ярмарки работает лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, которая ежедневно проверяет продукцию на качество и на соответствие со сроками и нормами хранения. Дата открытия: 15 октября 2016 года.