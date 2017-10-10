Барнаульцев призывают сообщать об уличной торговле в ГИБДД

Торговать можно совершенно легально: для реализации сельхозпродукции в городе установлены бесплатные торговые лотки, для подержанных вещей работает площадка у здания "Эко-Ярмарки ВДНХ".

Товары уличных торговцев часто содержатся в антисанитарных условиях, продукты хранятся с нарушением температурного режима, сообщает мэрия.

Если торговец замечен впервые, он отделается предупреждением. Если повторно, ему грозит штраф. Физическое лицо заплатит до 3 тыс. рублей, должностное — до 10 тыс. рублей, юридическое — до 50 тыс. рублей.

О людях, торгующих с автомобилей, жители Барнаула могут сообщать об уличной торговле в ГИБДД по номеру 8 (3852) 39-35-86. Нужно указать место торговли и номер машины. Также можно отправить фотографии с местом торговли на сайт Госавтоинспекции.