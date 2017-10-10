Барнаульцев призывают сообщать об уличной торговле в ГИБДД

В Барнауле продолжается борьба со стихийной торговлей. Людей, которые торгуют на обочинах и тротуарах, ожидает предупреждение или штраф. О торгующих с машин призывают сообщать в ГИБДД.
Торговать можно совершенно легально: для реализации сельхозпродукции в городе установлены бесплатные торговые лотки, для подержанных вещей работает площадка у здания "Эко-Ярмарки ВДНХ".
Товары уличных торговцев часто содержатся в антисанитарных условиях, продукты хранятся с нарушением температурного режима, сообщает мэрия.
Если торговец замечен впервые, он отделается предупреждением. Если повторно, ему грозит штраф. Физическое лицо заплатит до 3 тыс. рублей, должностное — до 10 тыс. рублей, юридическое — до 50 тыс. рублей.
О людях, торгующих с автомобилей, жители Барнаула могут сообщать об уличной торговле в ГИБДД по номеру 8 (3852) 39-35-86. Нужно указать место торговли и номер машины. Также можно отправить фотографии с местом торговли на сайт Госавтоинспекции.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.