Барнаульцев просят помочь пятилетнему Диме Четверикову

Родители мальчика просят земляков помочь в реабилитации Димы, который страдает от заболевания ДЦП. Димины диагнозы на данный момент: ДЦП, спастическая диплегия,частичная атрофия зрительных нервов,сходящееся косоглазие, Coxa valga тазобедренных суставов, плоскостопие, эквино-вальгусная постановка стоп.
Мама Димы:
Сейчас мы собираем средства для отправки Димы в реабилитационный центр "Olinek", который находится в Польше. Но для этого нам нужна сумма в 289.000 рублей. К сожалению, но у нас такой суммы нет. И поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным людям о помощи. Я понимаю, в настоящее время развелось очень много мошенников, спекулирующих на чувствах людей. Готова лично предоставить все документы и все справки, подтверждающие диагноз, тем, кто решит нам материально помочь.
Все время с диминого рождения наша семья борется за то,чтобы Дима стал обычным здоровым ребенком. На это уходят все наши деньги и время. Лфк, массажи, логопеды, дефектологи, грязи, пиявки, обкалывания по точкам, иппо-, гидро- и физиотерапия. Это далеко не весь список того,что Дима прошел за свои пять лет.
У Димы есть успехи и немалые: он ходит, у него сохранный интеллект.
А было время, когда "врачи" нам говорили, что у нашего мальчика умственная отсталость, аутизм, будет овощем...
Дима-настоящий боец! Мы верим,что сможем победить его диагнозы.
Пожалуйста, помогите Диме попасть на курс лечения в Олинек. В этом центре сильные специалисты и методики, которых нет в нашем городе и даже в крае.
Официальная группа в контакте:/jump/?to=%A0https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpomogite_dimule.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.