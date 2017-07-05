Барнаульцев просят помочь пятилетнему Диме Четверикову

Сейчас мы собираем средства для отправки Димы в реабилитационный центр "Olinek", который находится в Польше. Но для этого нам нужна сумма в 289.000 рублей. К сожалению, но у нас такой суммы нет. И поэтому я обращаюсь ко всем неравнодушным людям о помощи. Я понимаю, в настоящее время развелось очень много мошенников, спекулирующих на чувствах людей. Готова лично предоставить все документы и все справки, подтверждающие диагноз, тем, кто решит нам материально помочь.

Все время с диминого рождения наша семья борется за то,чтобы Дима стал обычным здоровым ребенком. На это уходят все наши деньги и время. Лфк, массажи, логопеды, дефектологи, грязи, пиявки, обкалывания по точкам, иппо-, гидро- и физиотерапия. Это далеко не весь список того,что Дима прошел за свои пять лет.

У Димы есть успехи и немалые: он ходит, у него сохранный интеллект.

А было время, когда "врачи" нам говорили, что у нашего мальчика умственная отсталость, аутизм, будет овощем...

Дима-настоящий боец! Мы верим,что сможем победить его диагнозы.

Пожалуйста, помогите Диме попасть на курс лечения в Олинек. В этом центре сильные специалисты и методики, которых нет в нашем городе и даже в крае.