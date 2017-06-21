МЧС прогнозирует ухудшение погоды на Алтае

Специалисты Алтайского ЦГМС сообщают, что 21 июня в Барнауле и других городах и районах Алтайского края пройдут дожди, а температура воздуха составит +28-30 градусов.

Ночью и "похолодает" до +13-18 градусов в районах и до +15-20 в Барнауле. Помимо дождей, на некоторых территориях ожидаются грозы, а местами даже ливень и град. Ветер, в основном, будет юго-западный 3-8 м/с, местами порывистый.

Напомним, на 21 июня в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение.

Вновь погода наладится, возможно, не раньше пятницы, 23 июня.