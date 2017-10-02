Идите лесом: барнаульцы недовольны решением убрать остановку на Канатном проезде

Проезд Канатный от основных магистралей отделяют с одной стороны река Барнаулка, а с другой — Ленточный бор. В окрестностях нет крупных магазинов и аптек, люди обычно ездят за покупками в центральную часть города.

Людмила Белоногова,

жительница проезда Канатного:

Мы все продукты носим из города. Представляете, вышли мы и идем лесом. Например, я поехала в 8 часов вечера, ну темно! Чтобы мне дойти до дома, меня кто-то должен встретить. Нужно прийти и постоять в лесу, чтобы меня встретить. Вы знаете, нам просто страшно. А детей как в школу отправить? Как они будут возвращаться по темноте? Освещения нет в лесу.

На остановке в районе Канатного проезда недостаточно места для стоянки и разворота автобусов. Рядом находится СИЗО №1, и вся прилегающая территория заставлена машинами сотрудников. В мэрии подчеркнули, что перенести остановку попросили автоперевозчики. Заместитель руководителя транспортного комитета Сергей Щукин пообещал на этой неделе выехать на место и поискать альтернативные варианты решения проблемы.

Сергей Щукин,

заместитель руководителя транспортного комитета администрации Барнаула:

В настоящее время ведется реконструкция автомобильной дороги на участке "Ляпидевского — 6-я Нагорная". Этим же проектом предусмотрена организация разворотной площадки 77-го маршрута. Эта площадка отнесена от старой остановки на 320 метров. На Канатном проезде никаких условий для межрейсового отстоя маршрута нет. Они заезжают и не могут там развернуться. Со специалистами, перевозчиками, ГИБДД выедем на место. Со стороны перевозчика поступали неоднократные жалобы.

Жители Канатного проезда намерены отстаивать свое право на доступ к общественному транспорту. Они начали сбор подписей против переноса остановки.