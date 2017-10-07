Барнаульцы обеспокоены пропажей "здания" "Грильницы"

Ранее в сообществе барнаульской сети сообщалось, что эта точка временно закроется на реконструкцию.

Директор по развитию сети "Грильница" Максим Тушков также пояснял, что в некоторых заведениях города в этом году пройдет ремонт. В частности, в точке на ул. Юрина планировали изменить формат и интерьер, после реконструкции там должна появиться посадочная зона, за счет чего площадь помещения увеличится.

Как пояснили в компании, к строительству нового павильона приступят в ближайшее время.