Барнаульцы обнаружили свалку с пряниками

Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев. Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев. Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев. Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев.

Свалка находится на улице Энтузиастов — напротив дома №34. Вероятно, у продукции кончился срок годности и предприниматели выгрузили товар не на свалке, а на пустыре неподалеку от жилых домов.

Очевидцы отмечают, что гора коробок постепенно уменьшается — на место свалки приходят барнаульцы и уносят просроченные пряники домой.