Барнаульцы обнаружили свалку с пряниками

Барнаулец Дмитрий Пепеляев обнаружил свалку с пряниками. Фотографии он опубликовал в паблике Barnaul22.
Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев.
Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев.
Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев.
Свалка с пряниками на Энтузиастов. Фото: Вадим Попеляев.
Свалка находится на улице Энтузиастов — напротив дома №34. Вероятно, у продукции кончился срок годности и предприниматели выгрузили товар не на свалке, а на пустыре неподалеку от жилых домов.
Очевидцы отмечают, что гора коробок постепенно уменьшается — на место свалки приходят барнаульцы и уносят просроченные пряники домой.
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