Барнаульцы оказались в эпицентре теракта в Барселоне

Граждане не менее 18 государств пострадали в результате теракта 17 августа в испанской Барселоне. Погибли 13 человек, более 100 получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, россиян среди них нет.
Барнаульская семья находилась в эпицентре трагических событий в Барселоне. Об этом в своем Instagram сообщает Анна Дудченко: "Мы сегодня попали в жуткую ситуацию в Барселоне! Заезжаем в город, ничего не понимаем! Кружат вертолеты, кругом скорая, полиция... думали какая-то крупная авария. Поставили машину на крытую парковку, вышли в город. Оказывается на одной из самых оживленных улице Барселоны Рамбле террористы! Микроавтобус въехал в гуляющих людей! Во всем городе паника! Бегущая толпа — это страшно! Нас подхватили и занесли в небольшой магазинчик. Закрыли засовы. Народ ревет, звонит семьям, прощается с жизнью. Дурдом! Выйдя в интернет, прочитали новости. Сидим, ждем, что будет. Европейцы истерят... сами на себя страху нагоняют. Да, страшно! Но детям страх показывать нельзя! В итоге просидев полчаса, мы попросились наружу. Девушка-продавец в шоке! Все же вывела нас через черный ход. Улицы почти пустые. Сели в свою машину и покатили из этого ада домой. Дашуля больше всех испугалась".
Кроме жителей Испании при теракте пострадали граждане Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира, сообщает RT.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сейчас в Барселоне находятся не менее 100 тыс. российских туристов.
Для тех, кто хочет получить информацию по поводу теракта, открыта горячая линия, написала служба спасения Каталонии в Twitter. Вопросы можно задать по международному номеру 0034 932 142124.
В Испании объявлен трехдневный траур по жертвам теракта в Барселоне.
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