Лимончики и медведи: барнаульцы по всему городу фотографировались с гигансткими куклами

Несколько десятков ростовых кукол развлекали барнаульцев почти на всех площадках празднования Дня города. С огромными фигурами фотографировались как дети, так и взрослые. Altapress.ru предлагает подборку самых ярких снимков из этой серии.
Ростовые куклы на Дне города и юбилее Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Ростовые куклы на Дне города и юбилее Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Ростовые куклы на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танцев в Барнауле. Фото: Оксана Исакова, altapress.ru.
Мгновения празднований Дня города и юбилея Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Ростовые куклы на праздновании Дня города и юбилея края. Фото: altapress.ru.
Фестиваль танце в Барнауле. Фото: altapress.ru.
Ростовые куклы на Дне города и юбилее Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Ростовые куклы на Дне города и юбилее Алтайского края. Фото: altapress.ru.
Все самые интересные события Дня города и юбилея края — в нашей искренней трансляции.
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