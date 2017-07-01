Барнаульцы полностью забронировали самые "красивые" даты для свадьбы летом 2017

По ее словам, уже подано более 300 заявлений на регистрацию брака в 2017 году. Самым популярным в Барнауле в течение нескольких лет является загс Индустриального района.

Татьяна Богданчикова,

начальник отдела ЗАГС и городского Дворца бракосочетаний:

Мы поставили перед собой задачу в этом году сделать Дворец бракосочетаний более популярным для молодоженов. Это нужно, чтобы разгрузить остальные загсы и оставить им больше времени для других дел. Дворец бракосочетаний так и называется потому, что регистрация брака — в числе его основных функций. В мае планируется ремонт одного из залов. Еще в прошлом году на регистрациях у нас стала играть живая музыка — мы пригласили на работу ансамбль "Музы Алтая". Девушки играют на скрипках. Это очень нравится молодоженам. Под их исполнение они с удовольствием танцуют свой первый супружеский танец. Еще мы убрали из зала большой стол, и поставили вместо него маленький столик, какие используются на выездных церемониях.

По словам Татьяны Богданчиковой, хотя популярность выездных церемоний растет, их процент в общем количестве регистраций брака в Барнауле остается незначительным — всего около 3%.

Самым популярным временем для свадьбы у барнаульцев традиционно остается лето. В этом году наиболее востребованной датой стало 7 июля (07.07.2017, пятница). В Новосибирске перед загсами выстраивались очереди из желающих зарегистрировать отношения именно в этот день.

Татьяна Богданчикова,

начальник отдела ЗАГС и городского Дворца бракосочетаний:

Популярность "красивых" дат у молодоженов остается высокой. Но мы стараемся их мягко ориентировать и на другие дни. Например, в этом году, тем кто хотел свадьбу 7 июля, мы предлагали рассмотреть 8 июля. Ведь это День семьи, любви и верности, прекрасная дата для регистрации брака. И он уже тоже весь занят. Еще мы предлагаем дату 23 апреля — в этот день в 2017 году будет Красная горка, в старину на Руси очень популярное время для свадьбы. Стараемся, убедить будущих молодоженов подходить к выбору дня для свадьбы более осознанно и обращать внимание на действительно значимые даты.

Справка

В свадебном мире "красивыми" датами для свадьбы считаются те, в которых встречаются повторяющиеся комбинации цифр. Бум популярности таких дат случился в 2007-2008 годах, когда пары выстаивали долгие очереди перед загсами, чтобы подать заявление на 7 июля (07.07.07) и 8 августа (08.08.08) соответственно. Настолько "красивых" дат, выпадающих на лето, с тех пор не было. Но тем не менее каждый год можно найти числа более интересные, чем все остальные. На них многие пары смотрят в первую очередь. При этом свадебные специалисты зачастую не рекомендуют праздновать свадьбу в самые популярные дни. С этим связано много сложностей: услуги стоят дороже, очереди и всеобщий ажиотаж не добавляют романтики, большинство лучших свадебных профессионалов и площадок оказываются заняты.

ТОП-7 самых "красивых" дат для свадьбы в 2017 году

17 июля — 17.07.17 (понедельник) 7 июля — 07.07.17 (пятница) 6 июня — 06.07.17 (вторник) 1 июля — 01.07.17 (суббота) 7 августа — 07.08.17 (понедельник) 17 ноября — 17.11.17 (пятница) 17 октября — 17.10.17 (вторник)