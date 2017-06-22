Барнаульцы пробегут по местному Арбату в валенках

В честь Дня города в Барнауле пройдет второй забег в валенках. В этот раз участники пробегут по обновленной пешеходной зоне – участку улицы Мало-Тобольская, которую назвали "местным Арбатом", пишет amic.ru со ссылкой на руководителя отдела по развитию туризма администрации Барнаула Татьяну Сибиркину.

По ее словам, подрядчик обещает закончить все ремонтные работы на Мало-Тобольской к 16 сентября. В перспективе этот участок улицы будет своеобразным мостом между объектами туркластера "Барнаул – горнозаводской город".