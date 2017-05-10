Барнаульцы рассказали о родных, с которыми прошли в "Бессмертном полку"

Более 62 тысяч человек прошли в колоннах "Бессмертного полка" по центральному проспекту Барнаула 9 мая. В руках каждого были портреты воевавших родственников. Altapress.ru пообщался с некоторыми участниками шествия и узнал, с кем из родных они прошли в одном строю.
Иван Захарович Исаев — это мой дедушка по папе. После войны он пропал без вести, до сих пор мы не знаем, что с ним случилось. А Василий Яковлевич Комягин — это дедушка моего мужа. На фронт он ушел совсем молодым, участвовал в Курской битве. Дед дожил до 2008 года, успел увидеть своих внуков. К сожалению, он был тяжело ранен в бою, на всю жизнь остался калекой, зато он прожил длинную жизнь. Для нашей семьи участие в "Бессмертном полку" — это не только проявление патриотизма. Шагая в строю, мы перелистываем страницу семейной истории. Нам и нашим детям очень важно помнить своих родных. Это не только наша история, это история каждой семьи.
Алексей Ильич Сучилин — это мой дедушка по папе. Он умер уже в мирное время, в 1985 году. Он никогда не рассказывал о войне и боевых действиях. Информацию о его подвигах я нашла только в прошлом году на сайте "За отвагу". Медалью его наградили за то, что 7 апреля 1945 года в бою он ручной гранатой уничтожил вражеский пулемет и трех фашистов. Для меня участие в "Бессмертном полку" — это дань уважения Родине и близким, которые отдали свою жизнь за наше мирное будущее.
Валерий Петрович Маньковский — мой дедушка. На войну он попал, когда служил в армии. После того как в мае 1945 года объявили Победу, он отправился воевать в Маньчжурию и домой вернулся только в 1946 году. Для нашей семьи 9 Мая — большой праздник.
Яков Федорович Стах — это мой дед. С 1941 по 1945 год он был водителем 2-й батареи 294-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка. У деда есть медаль "За отвагу" и еще несколько наград. На войне он был дважды ранен, лежал в госпитале, но затем вернулся в строй и дошел до конца. Я горжусь нашей страной и дедами и благодарен им за свободу.
Моя бабушка, Анна Ивановна Каминская, во время войны работала в госпитале санитаркой. С дедушкой, Игнатом Сергеевичем Каминским, она познакомилась, когда тот был ранен. В 1942 году они поженились, у них родилось пятеро детей. Второй дедушка, Алексей Степанович Люкшенко, на войну был призван в 17 лет, окончил Барнаульскую снайперскую школу. Для моего отца это был единственный праздник в году, который он отмечал. В этот день мы всегда с ним пели военные песни. Считаю, что желание участвовать в "Бессмертном полку" должно идти не "сверху", а изнутри каждого человека. На этой теме возродится Россия.
Илларион Максимович Шабалин — мой дедушка. Он погиб на войне в мае 1945 года. Совсем немного он не дожил до Победы. А вот Михаил Илларионович Шабалин — мой дядя, который без вести пропал на войне. До этого он работал корреспондентом в районной газете Тальменского района. На войну он ушел совсем юным, ему было не больше 20 лет. Для нас нет роднее праздника.
Справка
Гражданскую акцию памяти "Бессмертный полк" придумали томские журналисты из "ТВ2". Они предложили на специальном сайте вписывать истории своих воевавших предков, а 9 Мая прийти с их портретами на шествие. Сегодня на сайте проекта внесено почти 378 тыс. историй, из них более 30 тыс. - в разделе Алтайского края. В первый раз, в 2013 году, акция собрала 12 тыс. человек только в краевой столице, а в этом году — более 100 тыс. человек по всему краю.
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