Барнаульцы рассказали о родных, с которыми прошли в "Бессмертном полку"

Иван Захарович Исаев — это мой дедушка по папе. После войны он пропал без вести, до сих пор мы не знаем, что с ним случилось. А Василий Яковлевич Комягин — это дедушка моего мужа. На фронт он ушел совсем молодым, участвовал в Курской битве. Дед дожил до 2008 года, успел увидеть своих внуков. К сожалению, он был тяжело ранен в бою, на всю жизнь остался калекой, зато он прожил длинную жизнь. Для нашей семьи участие в "Бессмертном полку" — это не только проявление патриотизма. Шагая в строю, мы перелистываем страницу семейной истории. Нам и нашим детям очень важно помнить своих родных. Это не только наша история, это история каждой семьи.