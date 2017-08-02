Жильцы барнаульской "Анастасии" решили бороться с рекламой, которая портит облик здания

Концепция оформления фасада дома "Анастасия". Фото: altapress.ru. Концепция оформления фасада дома "Анастасия". Фото: altapress.ru. Концепция оформления фасада дома "Анастасия". Фото: altapress.ru. Концепция оформления фасада дома "Анастасия". Фото: altapress.ru.

Инициативная группа выявила несколько несоответствий в информационном оформлении фасада здания. Вывески расположены хаотично, часть конструкций устарела, некоторые баннеры выполнены из некачественных материалов. Поэтому жильцы дома решили совместно с председателем правления создать правила по оформлению фасада, чтобы вывески соответствовали архитектурному замыслу здания.

Основой концепции послужил проект студии Артемия Лебедева по оформлению улиц Москвы. В документе он структурировал ошибки, которые допускают в размещении вывесок на фасадах, а также написал, как их пресекать.

В своем документе барнаульцы рассмотрели все вывески, размещенные на фасаде дома, определили их ошибки и предложили, как их устранить. Красным крестом отметили конструкции, которые следует демонтировать. Желтой галочкой — вывески, которые не соответствует современным требованиям и их нужно заменить. А зеленым плюсом — соответствующие нормам конструкции.

В замечаниях написано, что растяжка не может быть постоянной, заброшенные баннеры должны быть демонтированы. А окна, двери и витрины следует оставлять "открытыми" и не заклеивать объявлениями. По словам Шелепова, вывеска может быть любой, главное — чтобы она соответствовала архитектурному замыслу здания.

Алексей Шелепов,

автор проекта, арт-директор издательского дома "Алтапресс":

Бывают такие ситуации, когда предприниматель съезжает из помещения и оставляет на фасаде вывеску. Мы предлагаем перед размещением сразу брать депозит за ее демонтаж. На время работы предпринимателя деньги находятся в ТСЖ. Как только он съехал и снял вывеску, депозит ему возвращается. Такой элемент необходим для города, потому что до сих пор на фасадах зданий мы можем встретить вывески магазинов, которые закрылись несколько лет назад.

Сейчас инициативная группа планирует утвердить проект в ТСЖ дома.

Согласно законодательству, предприниматели, которые размещают вывески на домах, должны согласовать ее с мэрией и жильцами дома. Ранее altapress.ru писал, что процедура с согласованием вывесок заметно усложнилась. Для бизнесменов это создало дополнительные трудности, потому что процесс мог затянуться на несколько месяцев, а работать без "информационного щита" они не могут.

Справка

ЖК "Анастасия" построили в Барнауле в 2006 году. Он включает 24 этажа. На момент стройки это было самое высокое здание в городе и Сибири.