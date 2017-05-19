В Барнауле появится стартап для заказа кухонь через тендер

Он прошел отбор в бизнес-инкубатор в конце 2016 года, но с другим проектом — Dr.Gov. Сервис был призван помогать строительным организациям выбирать наиболее привлекательные тендеры на госзакупках. Черняк начал над ним работу на одном из хакатонов, которые проводит в Барнауле Ассоциация поддержки инноваций. Сфера госзакупок ему близка, потому что он является специалистом по тендерам и работал по этому направлению в компании "Стройгаз".

Со временем выяснилось, что проект слишком сложный и ресурсов для его реализации недостаточно. Поэтому предприниматель переориентировался на новую тематику. Хотя, по его словам, техническая сторона сайта "7 кухонь" была взята из первого тендерного проекта.

Георгий Черняк,

руководитель проекта "7 кухонь":

Когда я выбирал себе кухню, то столкнулся с проблемой — три производителя просчитали мне проект и разбег цен получился от 100 до 170 тыс. рублей. Я начал разбираться, почему такая разница. Задавал вопросы о материалах, фурнитуре, об их качестве. Но ответы найти оказалось не так просто. Продавцы не всегда охотно дают такие консультации. Потом я начал интересоваться у друзей: один я такой щепетильный или другим это тоже интересно. Оказалось, что не один.

Так и родилась идея проекта "7 кухонь". Бизнес будет работать таким образом. Человек, который хочет заказать кухню, обращается в компанию. К нему приходит консультант, делает замеры, узнает потребности и дает подробные разъяснения о том, какие предложения по материалам есть на рынке, как они влияют на итоговую стоимость, какого они качества, в чем их сильные и слабые стороны. Затем готовится детальный дизайн-проект, где прописываются не только конструктивные особенности кухни, но и то, из чего она должна быть сделана.

Этот проект выставляется на сайт "7 кухонь". Там зарегистрированы производители мебели. Они смотрят на проект и предлагают условия, на которых готовы его реализовать — цену, сроки, гарантийное обслуживание, схему оплаты и так далее. Заказчик сравнивает все предложения и в течение двух дней принимает решение о том, у кого он закажет кухню. Интернет-площадка получает комиссию от победившего производителя - 10% от заказа.

После завершения монтажа, консультант возьмет у клиента анонимный отзыв о поставщике. На основании таких отзывов им будет присваиваться рейтинг.

Сайт проекта уже создан. Заключены договоры с пятью производителями кухонь, еще с несколькими идет процесс согласования условий сотрудничества. Планируется, что производителей на сайте будет не более 20.

Георгий Черняк,

руководитель проекта "7 кухонь":

По данным справочника "ДубльГис", в Барнауле порядка 400 компаний занимается производством кухонь. Большинство из них не являются производителями в строгом смысле слова, они просто собирают мебель. Но мы хотим сотрудничать именно с производителями, у которых есть свои мощности. Чтобы их найти, пришлось провести большую работу. Стоимость кухонь в Барнауле варьируется от 20 тыс. до 1 млн рублей и выше. Есть сегменты эконом, средний, средний плюс и премиум. В России емкость рынка по производству кухонь составляет 114 млрд рублей, из них 5% занимает IKEA.

Сейчас в команде проекта, помимо основателя, два разработчика, в ближайшее время будет принят консультант. Специалист по интернет-рекламе работает по аутсорсингу. Сейчас предприниматель вкладывает в проект собственные средства, объем инвестиций он не раскрыл. Но сказал, что основные затраты еще впереди, и они придутся на рекламу. Кампания будет проходить в интернете — в социальных сетях и системах контекстной рекламы.

Георгий Черняк,

руководитель проекта "7 кухонь":

Есть инвесторы из Барнаула, которые заинтересовались проектом. Они готовы предоставить средства, если нам не хватит собственных.

Георгий Черняк рассказал, что в России уже есть подобный проект, он был создан в Москве, но работает еще в двух городах — Ростове-на-Дону и Краснодаре. Запущен осенью 2016 года. По данным Черняка, выручка этого проекта за IV квартал составила более 8 млн. рублей.