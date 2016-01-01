Барнаульцы в декабре совершили более 6 млн поездок на общественном транспорте

Транспортными картами для оплаты проезда воспользовались 1 313 439 раз, в том числе:

"Пенсионная" — 482 079 раз (36,7%);

"Студенческая" — 281 493 раз (21,4%);

"Школьная" — 202 107 раз (15,4%);

"Транспортная" — 347 760 раз (26,5%).

Из числа транспортных карт "Электронный кошелек" использовался 124 653 (9,5%) раз, проездной билет на электрический транспорт — 214 896 раз (16,4%), проездной билет на автобус — 8 211 раз (0,6%).

По состоянию на утро 28 декабря продано 30 505 транспортных карт, в том числе:

"Пенсионная" — 11 025 (36,1%);

"Студенческая" — 5 601 (18,4%);

"Школьная" — 5 081 (16,7%);

"Транспортная" — 8 798 (28,8%).

Из транспортных карт тариф "Электронный кошелек" выбрали 5 375 горожан (17,6%), проездной билет на электрический транспорт купили 3 200 человек (10,5%), а проездной билет на автобус 223 барнаульца (0,7%).

На территории Барнаула действует 116 пунктов пополнения транспортных карт, в том числе 15 киосков "Лига-Пресс", 46 почтовых отделений связи, 55 банкоматов "Сбербанк России". Актуальная информация о местоположении пунктов пополнения транспортных карт размещена на сайте "Центртранса". Отметим, что "Центртранс" все-таки опубликовал инструкцию по пополнению баланса транспортной карты с помощью банкоматов.