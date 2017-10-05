Барнаульцы узнали секреты идеального управления государством

Никколо Макиавелли — флорентийский мыслитель и политический деятель. Свой трактат "Государь" он написал больше 500 лет назад, однако книга актуальна до сих пор. В трактате автор описывает способы захвата власти, методики управления государством, а также качества, которые нужны идеальному правителю.

Владимир Завертайлов,

спикер "Клуба читающих бизнесменов":

С книгой "Государь" я познакомился, когда учился в аспирантуре. Ее можно прочитать за 2 часа, но текст врезается в память надолго. Многие методики автора я применял на практике. Никколо Макиавелли был оскорбительно умен. Его книга "Государь" оставалась под запретом долгое время. Автор много лет наблюдал за правителями и анализировал их действия.

Многие методы, которые описал в своей книге Макиавелли, работают в бизнесе и сейчас. Участники встречи провели немало аналогий. Так, например, основа прочности государства, по мнению Макиавелли, — армия. Она следит за тем, чтобы жители соблюдали правила и наказывает тех, кто не подчиняется законам. В компании роль армии выполняют руководитель и менеджмент.

Некоторые члены клуба "Читающих бизнесменов" признались, что сначала читать средневековый трактат было сложно, но уже спустя время они не могли оторваться от книги.

Ксения,

член клуба "Читающих бизнесменов":

Когда я начала читать книгу, то сначала было жуткое сопротивление. Однако уже через несколько страниц я влюбилась в этого автора. Многие вещи прояснились, когда я поняла, что методика Макиавелли работает и в наше время.

Владимир,

член клуба "Читающих бизнесменов":

Есть не так много литературы, которая актуальна спустя 500 лет. Здорово, что Макиавелли читают и в наше время. В книге много сложной информации, исторических фактов. Я не успел прочесть книгу до конца, но после обсуждения уверен, что сделаю это в ближайшее время.

Роман,

член клуба "Читающих бизнесменов":