Барнаульцы узнали секреты идеального управления государством

4 октября в бизнес-холле кинотеатра "Пионер" состоялось заседание "Клуба читающих бизнесменов". Встречу посвятили обсуждению средневекового трактата Никколо Макиавелли "Государь". Информационным партнером выступила газета "Свободный курс".
Никколо Макиавелли — флорентийский мыслитель и политический деятель. Свой трактат "Государь" он написал больше 500 лет назад, однако книга актуальна до сих пор. В трактате автор описывает способы захвата власти, методики управления государством, а также качества, которые нужны идеальному правителю.
Владимир Завертайлов,
спикер "Клуба читающих бизнесменов":
С книгой "Государь" я познакомился, когда учился в аспирантуре. Ее можно прочитать за 2 часа, но текст врезается в память надолго. Многие методики автора я применял на практике. Никколо Макиавелли был оскорбительно умен. Его книга "Государь" оставалась под запретом долгое время. Автор много лет наблюдал за правителями и анализировал их действия.
Многие методы, которые описал в своей книге Макиавелли, работают в бизнесе и сейчас. Участники встречи провели немало аналогий. Так, например, основа прочности государства, по мнению Макиавелли, — армия. Она следит за тем, чтобы жители соблюдали правила и наказывает тех, кто не подчиняется законам. В компании роль армии выполняют руководитель и менеджмент.
Некоторые члены клуба "Читающих бизнесменов" признались, что сначала читать средневековый трактат было сложно, но уже спустя время они не могли оторваться от книги.
Ксения,
член клуба "Читающих бизнесменов":
Когда я начала читать книгу, то сначала было жуткое сопротивление. Однако уже через несколько страниц я влюбилась в этого автора. Многие вещи прояснились, когда я поняла, что методика Макиавелли работает и в наше время.
Владимир,
член клуба "Читающих бизнесменов":
Есть не так много литературы, которая актуальна спустя 500 лет. Здорово, что Макиавелли читают и в наше время. В книге много сложной информации, исторических фактов. Я не успел прочесть книгу до конца, но после обсуждения уверен, что сделаю это в ближайшее время.
Роман,
член клуба "Читающих бизнесменов":
Многое, о чем пишет Маккивели актуально в наши дни. Можно провести немало аналогий в современной политике. Книга написана 500 лет назад, но в отношениях между начальником и подчиненными ничего кардинально не поменялось. Многие советы можно применять на практике и сейчас.
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