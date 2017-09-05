Барнаульцы жалуются на дефицит электронных проездных для школьников

С конца августа десятки барнаульцев жалуются в администрацию города на то, что не могут приобрести электронные проездные билеты для школьников. Об этом altapress.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Горожане в своих обращениях говорят о том, нужных им транспортных карт нет ни в отделениях почты, ни в киосках "Лига-пресс". В частности, в такой ситуации 29 августа оказалась жительница Индустриального района Елена Клименко. Однако уже 31 августа она все-таки смогла приобрести транспортную карту, сообщила женщина корреспонденту altapress.ru.
Тем не менее, жалобы на дефицит школьных проездных поступали до 4 сентября. По словам источника, сбой произошел из-за того, что оператор проездных билетов — МУП "Центртранс" — вовремя не закупил достаточное количество карт.
В приемной "Центртранса" altapress.ru сообщили, что необходимое количество карт уже в наличии и во второй половине дня 5 сентября они поступят в продажу.
Пополнить или приобрести впервые персональную транспортную школьную карту на сентябрь по плану можно было с 15 августа. Школьникам при себе необходимо иметь актуальную справку об обучении в образовательной организации, сообщали в "Центртрансе".
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