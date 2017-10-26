Барнаульцы жалуются на "косяки" в акции Банка России

Несколько читателей обратились в редакцию altapress.ru с возмущениями по поводу акции "День приема монеты от населения", которую проводит Центробанк в том числе в Барнауле. Оказалось, что до жителей краевой столицы донесли не все условия обмена.
В релизе, который распространили по всем СМИ, говорится, что 26 октября 14 банков бесплатно обменяют мелкие монеты на банкноты или монеты более крупного номинала.
Вот список этих банков:
- Сбербанк,
- ВТБ-24,
- Альфа-банк,
- Сибсоцбанк,
- Алтайкапиталбанк,
- АлтайБизнесБанк,
- Росбанк,
- Россельхозбанк,
- Восточный экспресс банк,
- Банк Авангард,
- Газпромбанк,
- Банк Открытие,
- Банк Финсервис,
- Ренессанс Кредит.
На деле оказалось, что далеко не все офисы этих банков участвуют в акции. Так, Альфа-банк принимает монеты только по адресу пр. Ленина, 106, а Россельхозбанк — на пр. Ленина, 80б. Кроме того, для обмена монет просят паспорт. Без него поучаствовать в акции не получится.
Altapress.ru рекомендует читателям сначала позвонить на "горячую линию" банка и уточнить, в каком из его офисов можно сдать монеты.
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