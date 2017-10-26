Барнаульцы жалуются на "косяки" в акции Банка России

Сегодня, 12:40.
Жизнь

Несколько читателей обратились в редакцию altapress.ru с возмущениями по поводу акции "День приема монеты от населения", которую проводит Центробанк в том числе в Барнауле. Оказалось, что до жителей краевой столицы донесли не все условия обмена.

Банкир. Деньги.
Банкир. Деньги. Фото: СС0.

В релизе, который распространили по всем СМИ, говорится, что 26 октября 14 банков бесплатно обменяют мелкие монеты на банкноты или монеты более крупного номинала.

Вот список этих банков:

  • Сбербанк,
  • ВТБ-24,
  • Альфа-банк,
  • Сибсоцбанк,
  • Алтайкапиталбанк,
  • АлтайБизнесБанк,
  • Росбанк,
  • Россельхозбанк,
  • Восточный экспресс банк,
  • Банк Авангард,
  • Газпромбанк,
  • Банк Открытие,
  • Банк Финсервис,
  • Ренессанс Кредит.

На деле оказалось, что далеко не все офисы этих банков участвуют в акции. Так, Альфа-банк принимает монеты только по адресу пр. Ленина, 106, а Россельхозбанк — на пр. Ленина, 80б. Кроме того, для обмена монет просят паспорт. Без него поучаствовать в акции не получится.

Altapress.ru рекомендует читателям сначала позвонить на "горячую линию" банка и уточнить, в каком из его офисов можно сдать монеты.

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