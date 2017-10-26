Барнаульцы жалуются на "косяки" в акции Банка России

В релизе, который распространили по всем СМИ, говорится, что 26 октября 14 банков бесплатно обменяют мелкие монеты на банкноты или монеты более крупного номинала.

Вот список этих банков:

Сбербанк,

ВТБ-24,

Альфа-банк,

Сибсоцбанк,

Алтайкапиталбанк,

АлтайБизнесБанк,

Росбанк,

Россельхозбанк,

Восточный экспресс банк,

Банк Авангард,

Газпромбанк,

Банк Открытие,

Банк Финсервис,

Ренессанс Кредит.

На деле оказалось, что далеко не все офисы этих банков участвуют в акции. Так, Альфа-банк принимает монеты только по адресу пр. Ленина, 106, а Россельхозбанк — на пр. Ленина, 80б. Кроме того, для обмена монет просят паспорт. Без него поучаствовать в акции не получится.

Altapress.ru рекомендует читателям сначала позвонить на "горячую линию" банка и уточнить, в каком из его офисов можно сдать монеты.