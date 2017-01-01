Барнаульцу требуется помощь для пересадки стволовых клеток

Летом 2016 года Володя стал чувствовать себя плохо. Появились слабость и быстрая утомляемость, все это муж списывал на усталость и недосыпание, в это время у нас родился долгожданный ребенок. Но наступил период, когда у Вовы стала подниматься температура, иногда — до 38,5 градусов.

Когда муж пошел в больницу, совершенно неожиданно для нас ему поставили диагноз "хронический миелоидный лейкоз: первичный идиопатический миелофиброз". Ему был назначен курс медикаментозный лечения, но врачи рекомендовали пересадку костного мозга, так как в подобных случаях наступает момент, когда лекарства перестают давать эффект и болезнь может трансформироваться в очень опасную форму.

В январе 2017 года мы приехали на консультацию в Петербург в клинику НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой, где попали на прием к замечательному доктору Власовой Юлии Юрьевне. В качестве единственного реально эффективного средства лечения предложена пересадка костного мозга и предоперационное лечение препаратом Джакави. Родной брат мужа в качестве донора не подошел.

Требуется поиск в зарубежных регистрах, который стоит ориентировочно 18000 евро. Доставка стволовых клеток для пересадки в Петербург — 120000 рублей, плюс дорогостоящие лекарства и проживание. Мы не сможем покрыть эти расходы самостоятельно.

Живем мы в Барнауле. Володе 32 года. Он замечательный муж и заботливый отец. Увлекается рыбалкой, коллекционированием. Скромный, добрый, жизнерадостный, отзывчивый человек, очень любит детей. В 2007 году окончил Алтайский педагогический университет по специальности "физика и информатика" в городе Барнауле, но волею судьбы поменял специфику профессии и устроился на работу в проектный институт инженером-электротехником, где и работает по сегодняшний день. Муж очень любит свою работу и посвящает ей много времени.

На данный момент я не работаю, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, сыну 10 месяцев, муж постоянно находится на больничных. Приходится обращаться за помощью к вам. Очень надеемся на вашу поддержку! Спасибо!