Барнаульцу требуется помощь для пересадки стволовых клеток

В редакцию altapress.ru обратились родственники и друзья Владимира Медведева, которому необходима материальная помощь для лечения. Жена Владимира Дарья написала обращение к читателям нашего сайта.
Дарья Медведева:
Летом 2016 года Володя стал чувствовать себя плохо. Появились слабость и быстрая утомляемость, все это муж списывал на усталость и недосыпание, в это время у нас родился долгожданный ребенок. Но наступил период, когда у Вовы стала подниматься температура, иногда — до 38,5 градусов.
Когда муж пошел в больницу, совершенно неожиданно для нас ему поставили диагноз "хронический миелоидный лейкоз: первичный идиопатический миелофиброз". Ему был назначен курс медикаментозный лечения, но врачи рекомендовали пересадку костного мозга, так как в подобных случаях наступает момент, когда лекарства перестают давать эффект и болезнь может трансформироваться в очень опасную форму.
В январе 2017 года мы приехали на консультацию в Петербург в клинику НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой, где попали на прием к замечательному доктору Власовой Юлии Юрьевне. В качестве единственного реально эффективного средства лечения предложена пересадка костного мозга и предоперационное лечение препаратом Джакави. Родной брат мужа в качестве донора не подошел.
Требуется поиск в зарубежных регистрах, который стоит ориентировочно 18000 евро. Доставка стволовых клеток для пересадки в Петербург — 120000 рублей, плюс дорогостоящие лекарства и проживание. Мы не сможем покрыть эти расходы самостоятельно.
Живем мы в Барнауле. Володе 32 года. Он замечательный муж и заботливый отец. Увлекается рыбалкой, коллекционированием. Скромный, добрый, жизнерадостный, отзывчивый человек, очень любит детей. В 2007 году окончил Алтайский педагогический университет по специальности "физика и информатика" в городе Барнауле, но волею судьбы поменял специфику профессии и устроился на работу в проектный институт инженером-электротехником, где и работает по сегодняшний день. Муж очень любит свою работу и посвящает ей много времени.
На данный момент я не работаю, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, сыну 10 месяцев, муж постоянно находится на больничных. Приходится обращаться за помощью к вам. Очень надеемся на вашу поддержку! Спасибо!
Реквизиты для перечисления денежных средств
- Номер карты Сбербанка Медведева Владимира Александровича: 4276020012040355.
- Номер карты Сбербанка Медведевой Дарьи Васильевны: 4276020012857733.
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