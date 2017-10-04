Барсуков: Решение проблемы с остановкой на проезде Канатном учитывает интересы всех сторон

По его словам, от жителей неоднократно поступали обращения о неудобствах конечной остановки автобусного маршрута №77 – отсутствует остановочный павильон, чтобы можно было укрыться от дождя и снега во время ожидания транспорта, водителям зачастую нет возможности развернуться из-за личных автомобилей сотрудников УФСИН, да и само состояние дорожного полотна в этом месте оставляет желать лучшего.

Евгений Барсуков,

депутат "Единой России" в Барнаульской городской Думе:

Мне хорошо известна транспортная проблема жителей Канатного проезда. Перенос конечной остановки на 300 метров в сторону краевой клинической больницы мера вынужденная. Поскольку даже сами жители в ходе встреч сетовали на то, что для водителей не созданы элементарные санитарные условия. Переговорив с представителями власти и автоперевозчиком, удалось выяснить, что для жителей, по сути, ничего не изменится – как они уезжали с привычной остановки, так и будут уезжать – автобус будет заезжать за ними. Ключевым фактором при принятии решения было, в первую очередь, удобство пассажиров.

Отметим, что накануне состоялся выезд на место с участием заместителя руководителя транспортного комитета администрации города и руководителя предприятия-перевозчика. Они сообщили о том, что маршрутный автобус №77 межрейсовый отстой будет совершать на новом месте, где уже полным ходом ведутся работы и будут созданы минимальные удобства для водителей, но жителей с прежней остановки забирать будут.