Барсуков: Решение проблемы с остановкой на проезде Канатном учитывает интересы всех сторон

К ситуации с переносом остановки на Канатном проезде, которая получила широкое обсуждение в СМИ, подключился депутат "Единой России" в Барнаульской городской Думе Евгений Барсуков, в округ которого входит вышеуказанная территория.
По его словам, от жителей неоднократно поступали обращения о неудобствах конечной остановки автобусного маршрута №77 – отсутствует остановочный павильон, чтобы можно было укрыться от дождя и снега во время ожидания транспорта, водителям зачастую нет возможности развернуться из-за личных автомобилей сотрудников УФСИН, да и само состояние дорожного полотна в этом месте оставляет желать лучшего.
Евгений Барсуков,
депутат "Единой России" в Барнаульской городской Думе:
Мне хорошо известна транспортная проблема жителей Канатного проезда. Перенос конечной остановки на 300 метров в сторону краевой клинической больницы мера вынужденная. Поскольку даже сами жители в ходе встреч сетовали на то, что для водителей не созданы элементарные санитарные условия. Переговорив с представителями власти и автоперевозчиком, удалось выяснить, что для жителей, по сути, ничего не изменится – как они уезжали с привычной остановки, так и будут уезжать – автобус будет заезжать за ними. Ключевым фактором при принятии решения было, в первую очередь, удобство пассажиров.
Отметим, что накануне состоялся выезд на место с участием заместителя руководителя транспортного комитета администрации города и руководителя предприятия-перевозчика. Они сообщили о том, что маршрутный автобус №77 межрейсовый отстой будет совершать на новом месте, где уже полным ходом ведутся работы и будут созданы минимальные удобства для водителей, но жителей с прежней остановки забирать будут.
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