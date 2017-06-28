Башар Асад сел за штурвал российского Су-35

Асад осторожно забрался в кабину пилота, а следом за ним сел российский военный.

"Президент Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире — российским Су-35, находящимся на военной базе Хмеймим", — гласит подпись к фото с Асадом, пишет ura.ru.

الرئيس #الأسد يتفقد واحدة من أحدث واهم الطائرات بالعالمSu 35 الروسية.. الموجودة في قاعدة #حميميم العسكرية.. pic.twitter.com/vM3HMTKSzn — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 июня 2017 г.