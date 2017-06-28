Башар Асад сел за штурвал российского Су-35

Президент Сирии Башар Асад во время посещения военной базы Хмеймим сел на место пилота в кабину российского истребителя Су-35, сообщает РИА "Новости".
Асад осторожно забрался в кабину пилота, а следом за ним сел российский военный.
"Президент Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире — российским Су-35, находящимся на военной базе Хмеймим", — гласит подпись к фото с Асадом, пишет ura.ru.
الرئيس #الأسد يتفقد واحدة من أحدث واهم الطائرات بالعالمSu 35 الروسية.. الموجودة في قاعدة #حميميم العسكرية.. pic.twitter.com/vM3HMTKSzn— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 июня 2017 г.
من جولة الرئيس #الأسد اليوم على قاعدة #حميميم العسكرية الروسية، والتي اطلع خلالها على المعدات العسكرية الحديثة التي تضمها القاعدة.. pic.twitter.com/vm3wiRh74a— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 июня 2017 г.
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