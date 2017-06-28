Башар Асад сел за штурвал российского Су-35

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Сегодня, 17:58.
Политика

Президент Сирии Башар Асад во время посещения военной базы Хмеймим сел на место пилота в кабину российского истребителя Су-35, сообщает РИА "Новости".

Башар Асад. Сирия.
Башар Асад. Сирия. Фото: Michael Goodine, CC BY 2.0,part from original.

Асад осторожно забрался в кабину пилота, а следом за ним сел российский военный.

"Президент Асад ознакомился с самым современным и важнейшим самолетом в мире — российским Су-35, находящимся на военной базе Хмеймим", — гласит подпись к фото с Асадом, пишет ura.ru.

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