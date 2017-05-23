На фотографии — кабина автомобиля каротажного подъемника ОАО "Башнефтегеофизика", облицованная алюминиевыми композитными панелями. Не правда ли, она напоминает купе современного железнодорожного вагона?

Наверное, более половины жизни геофизик проводит в разъездах. В сложных условиях эксплуатации, пожалуй, только облицовка из алюминиевых композитных панелей способна, с одной стороны, создать приемлемые комфортные условия для работы и отдыха, с другой — стать надежной преградой для суровых воздействий внешней природы, в условиях которой приходится работать геологоразведчикам.

В машинах геологоразведочной техники есть комфортабельные рабочие места, кондиционер, электронное управление, компьютер.

Алюминиевые композитные панели "Алюминстрой" поставляет для производства спецтехники не первый раз. Специальные автомобили наземной сейсморазведки недр, каротажные подъемники и мобильные офисы — вся эта техника облицовывается алюминиевыми композитными панелями "Алюминстрой". Поставки этой продукции на контрактной основе осуществляет уфимский филиал компании. Помимо этого, "Алюминстрой" поставляет рекламные материалы, материалы для производства холодильной техники, огнестойкие алюминиевые композитные панели для вентилируемых фасадов зданий.

В ОАО "Башнефтегеофизика" есть хорошая традиция — присваивать имена новым автомобилям, которые отправляются на работу по обслуживанию нефтяных и газовых скважин. В августе 2015 года компания отправила заказчикам первые именные каротажные подъемники, облицованные алюминиевыми композитными панелями "Алюминстрой". Тридцатый каротажный автомобиль назвали в честь заведующего кафедрой геофизики БашГУ, доктора технических наук Рима Валиуллина.

Справка

Российский производитель алюминиевых композитных панелей для облицовки вентилируемых фасадов зданий "Алюминстрой" начал работу в 2002 году. Предприятие оперирует только отечественным капиталом и технологиями, все производственные мощности расположены в России. Объем выпускаемой продукции составляет 5 млн кв. м алюминиевых композитных панелей в год. Доля рынка "Алюминстрой", по разным оценкам, составляет порядка 25-30%.

"Алюминстрой", рекламные материалы

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