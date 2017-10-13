Бастрыкин предложил критику его работников возглавить ведомство в Чечне

Об этом рассказал "Дождю" адвокат Александр Молохов, присутствовавший на конференции "Следствие в России: три века в поисках концепции", приуроченной к юбилею следственных органов.

На закрытом мероприятии Александра Бастрыкина обвинили в том, что в его ведомстве работают "опричники и монстры". Получив от оппонента положительный ответ на вопрос, работает ли он в правоохранительных органах, глава СКР предложил ему завтра же занять вакантную должность руководителя управления Следственного комитета по Чечне. Бастрыкин посоветовал критику стать руководителем управления Следственного комитета и реализовать свои идеи на практике.

"Хоть завтра готов вас назначить к Рамзану Ахматовичу , посмотрим, что вы сможете сделать", — приводит Молохов ответ Бастрыкина, пишет polit.ru.

Пост главы управления СК по Чечне с 2013 года является вакантным, уточняет "Дождь". Предыдущий руководитель Сергей Бобров ушел с должности "по собственному желанию" через восемь месяцев после начала работы. Некоторые издания писали, что Бобров активно занимался раскрытием уголовных дел, но перед его отставкой случился конфликт с тогдашним руководителем администрации главы Чечни Магомедом Даудовым.