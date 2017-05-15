Байкал: на пределе возможностей.

Путешествие к Малому морю было вторым приключением ребят: четырьмя месяцами ранее завершилась их фотоэкспедиция по Кавказскому хребту.

Название для экспедиций — "На пределе" — было выбрано неслучайно: проект был призван вдохновить людей отважиться на подвиги и действовать на пределе своих возможностей. Чтобы запечатлеть красоты Кавказа и Байкала, подросткам пришлось совершить восхождение на горную вершину по размытым тропам и пересечь ледяную байкальскую пустыню.

В непростых путешествиях участникам экспедиции помогал шеф-фотограф "National Geographic Россия" — Андрей Каменев. Он работал над маршрутами, помогал отыскивать интересные ракурсы и живописные места, давал мастер-классы по пейзажной фотографии и делился историями об окрестностях и местных жителях.

Преодолев трудности экспедиции, подростки вернулись в столицу с ценными трофеями: снимками ледяного Байкала. Девять подростков с особым развитием и особенными талантами превзошли самих себя.

Юные фотографы представили свои снимки на отчетной выставке в Москве. Там же состоялась премьера документального фильма о событиях двух фотоэкспедиций: байкальского тура и поездки в Кавказские горы.

Кроме того, на мероприятии были представлены 4 интерактивные инсталляции, с помощью которых посетители могли в буквальном смысле встать на место фотографа, попробовать повторить снимок и узнать, какие истории скрывает за собой каждый кадр.

Несмотря на тяжелые диагнозы, участники экспедиции смогли не только преодолеть физические и психологические сложности поездки, но и сделать потрясающие снимки, которые уже были высоко оценены профессиональными фотографами и знаменитостями, такими как: Алексей Кортнев, Максим Виторган, Антон Долин.

Максим Виторган,

участник экспедиции:

Это конечно яростное желание жизни, это воля, это мужество, эти ребята пример для всех нас.

Алексей Кортнев,

участник экспедиции:

Вряд ли в такие девственные места можно дойти по удобному шоссе, наверняка туда ведет каменистая тропа, а может быть этой тропы и нет вовсе.

Антон Долин,

участник экспедиции:

Эти фотографии сделаны в труднодоступных уголках нашей страны, показывающие совершенно особенное, уникальное видение каждого из участников. Увидите сами, насколько они непохожи друг на друга и не похожи на все, что видели до этого. Это люди, которые знают с самого начала своей жизни, что эта жизнь не подарок, она знают, что жизнь это усилие, что жизнь это борьба и борьба и усилие могут быть только осознанными.

И главный результат двух экспедиций – это 9 подростков с особым развитием и особенным талантом, чьи глаза загорелись от того, что они смогли превзойти самих себя и научились действовать на пределе своих способностей.

В экспедициях приняли участие подопечные "FotoCh":

Денис Мокин, 19 лет;

Анастасия Огнерубова, 18 лет;

Наталья Косых, 18 лет;

Ирина Радименкова, 18 лет.

Команда "На пределе" выражает особую благодарность за помощь в организации экспедиций компании Mitsubishi ("ММС Рус"), компании Aviasales, курорту "Роза Хутор" и бренду Kryptek, фотобанку Lori.ru и ресурсу planetpics.ru.