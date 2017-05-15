Байкал: на пределе возможностей.

В первую неделю весны, 1 - 5 марта 2017 года, к берегам Байкала отправилась фотоэкспедиция. Ее главными героями стали юные фотографы — подопечные детско-юношеского реабилитационного центра визуальных искусств "FotoCh child&charity".
Путешествие к Малому морю было вторым приключением ребят: четырьмя месяцами ранее завершилась их фотоэкспедиция по Кавказскому хребту.
Название для экспедиций — "На пределе" — было выбрано неслучайно: проект был призван вдохновить людей отважиться на подвиги и действовать на пределе своих возможностей. Чтобы запечатлеть красоты Кавказа и Байкала, подросткам пришлось совершить восхождение на горную вершину по размытым тропам и пересечь ледяную байкальскую пустыню.
В непростых путешествиях участникам экспедиции помогал шеф-фотограф "National Geographic Россия" — Андрей Каменев. Он работал над маршрутами, помогал отыскивать интересные ракурсы и живописные места, давал мастер-классы по пейзажной фотографии и делился историями об окрестностях и местных жителях.
Преодолев трудности экспедиции, подростки вернулись в столицу с ценными трофеями: снимками ледяного Байкала. Девять подростков с особым развитием и особенными талантами превзошли самих себя.
Юные фотографы представили свои снимки на отчетной выставке в Москве. Там же состоялась премьера документального фильма о событиях двух фотоэкспедиций: байкальского тура и поездки в Кавказские горы.
Кроме того, на мероприятии были представлены 4 интерактивные инсталляции, с помощью которых посетители могли в буквальном смысле встать на место фотографа, попробовать повторить снимок и узнать, какие истории скрывает за собой каждый кадр.
Несмотря на тяжелые диагнозы, участники экспедиции смогли не только преодолеть физические и психологические сложности поездки, но и сделать потрясающие снимки, которые уже были высоко оценены профессиональными фотографами и знаменитостями, такими как: Алексей Кортнев, Максим Виторган, Антон Долин.
Максим Виторган,
участник экспедиции:
Это конечно яростное желание жизни, это воля, это мужество, эти ребята пример для всех нас.
Алексей Кортнев,
участник экспедиции:
Вряд ли в такие девственные места можно дойти по удобному шоссе, наверняка туда ведет каменистая тропа, а может быть этой тропы и нет вовсе.
Антон Долин,
участник экспедиции:
Эти фотографии сделаны в труднодоступных уголках нашей страны, показывающие совершенно особенное, уникальное видение каждого из участников. Увидите сами, насколько они непохожи друг на друга и не похожи на все, что видели до этого.
Это люди, которые знают с самого начала своей жизни, что эта жизнь не подарок, она знают, что жизнь это усилие, что жизнь это борьба и борьба и усилие могут быть только осознанными.
И главный результат двух экспедиций – это 9 подростков с особым развитием и особенным талантом, чьи глаза загорелись от того, что они смогли превзойти самих себя и научились действовать на пределе своих способностей.
В экспедициях приняли участие подопечные "FotoCh":
- Денис Мокин, 19 лет;
- Анастасия Огнерубова, 18 лет;
- Наталья Косых, 18 лет;
- Ирина Радименкова, 18 лет.
Команда "На пределе" выражает особую благодарность за помощь в организации экспедиций компании Mitsubishi ("ММС Рус"), компании Aviasales, курорту "Роза Хутор" и бренду Kryptek, фотобанку Lori.ru и ресурсу planetpics.ru.
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