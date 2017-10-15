BBC рассказала о встрече Путина с Ксенией Собчак

Возможная участница президентских выборов 2018 года, телеведущая Ксения Собчак, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Формальная тема разговора - интервью для фильма об Анатолии Собчаке, сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.
По словам матери Ксении Людмилы Нарусовой, её дочь снимает фильм к 80-летию бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
Именно для этого, по словам источников, Собчак беседовала с Путиным. Однако по словам одного из них, после того как все операторы и осветители ушли, телеведущая и президент остались поговорить наедине.
По словам Людмилы Нарусовой, Владимир Путин выступит в фильме одним из спикеров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту встречу.
Ксения Собчак — возможный участник президентских выборов 2018 года. Выдвижение Собчак рассматривается в Кремле как вариант увеличения интереса граждан к кампании. Сама Собчак не подтверждала, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого. Однако недавно в интервью журналу Glamour на вопрос "Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит", Собчак не стала отрицать, что выдвинется в президенты.
Обсуждала ли Собчак во время встречи с Путиным свое участие в президентской гонке, неизвестно.
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