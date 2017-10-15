BBC рассказала о встрече Путина с Ксенией Собчак

По словам матери Ксении Людмилы Нарусовой, её дочь снимает фильм к 80-летию бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Именно для этого, по словам источников, Собчак беседовала с Путиным. Однако по словам одного из них, после того как все операторы и осветители ушли, телеведущая и президент остались поговорить наедине.

По словам Людмилы Нарусовой, Владимир Путин выступит в фильме одним из спикеров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту встречу.

Ксения Собчак — возможный участник президентских выборов 2018 года. Выдвижение Собчак рассматривается в Кремле как вариант увеличения интереса граждан к кампании. Сама Собчак не подтверждала, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого. Однако недавно в интервью журналу Glamour на вопрос "Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит", Собчак не стала отрицать, что выдвинется в президенты.

Обсуждала ли Собчак во время встречи с Путиным свое участие в президентской гонке, неизвестно.