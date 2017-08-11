Бдительные алтайские сельчане не дали угнать автомобиль соседа

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Сегодня, 12:56.
Происшествия

В Быстроистокском районе участковый уполномоченный полиции задержал мужчину по подозрению в угоне автомобиля односельчанина. Злоумышленника остановили бдительные соседи.

Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.
Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.
Угон автомобиля. Фото: 22.мвд.рф.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, днем в селе Новопокровка 36-летний местный житель угнал ВАЗ-2105, припаркованный во дворе односельчанина. Машина была открытой. Двигатель злоумышленник завел отверткой, которую нашел в салоне машины. Но уехать далеко он не смог: бдительные соседи остановили его и потребовали вернуть чужой автомобиль на место. Оставив машину, злоумышленник скрылся.

О случившемся хозяин автомобиля узнал, когда вернулся домой. Об этом он сообщил участковому. Полицейский немедленно задержал подозреваемого. Свою вину задержанный отрицать не стал. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не хотел идти пешком, поэтому доехать до дома решил на автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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