Бдительные алтайские сельчане не дали угнать автомобиль соседа

В Быстроистокском районе участковый уполномоченный полиции задержал мужчину по подозрению в угоне автомобиля односельчанина. Злоумышленника остановили бдительные соседи.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, днем в селе Новопокровка 36-летний местный житель угнал ВАЗ-2105, припаркованный во дворе односельчанина. Машина была открытой. Двигатель злоумышленник завел отверткой, которую нашел в салоне машины. Но уехать далеко он не смог: бдительные соседи остановили его и потребовали вернуть чужой автомобиль на место. Оставив машину, злоумышленник скрылся.
О случившемся хозяин автомобиля узнал, когда вернулся домой. Об этом он сообщил участковому. Полицейский немедленно задержал подозреваемого. Свою вину задержанный отрицать не стал. Он пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и не хотел идти пешком, поэтому доехать до дома решил на автомобиле.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.