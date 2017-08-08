Бег по лестницам, электричество и баня: как Сергей Шубенков готовился к победе в Лондоне

Два года назад Сергей стал чемпионом мира в барьерном беге на 110 метров. В этот раз Шубенков пропустил вперед себя лишь ямайца Омара Маклеода, которому уступил всего 0,1 секунды. Результат барнаульца, выступающего под нейтральным флагом 13,14 секунды.

Шубенков стал первым "нейтральным" россиянином, который завоевал медаль на ЧМ. Допуск к международным турнирам получили только те спортсмены, которые смогли доказать свою непричастность к допинговой системе.

Как рассказала altapress.ru мама Сергея Наталья, сын ей сообщил, что такого резкого старта у него еще никогда не было. Ямаец сумел обогнать нашего земляка лишь на последних метрах дистанции.

Теперь у Сергея полный комплект наград с чемпионатов мира: золото из Пекина в 2015 году, лондонское серебро в 2017 и бронза из Москвы в 2013.