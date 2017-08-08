Бег по лестницам, электричество и баня: как Сергей Шубенков готовился к победе в Лондоне

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Сегодня, 12:00.
Спорт

7 июля барнаулец Сергей Шубенков завоевал "серебро" по бегу с барьерами чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне. На своей страничке в Instagram спортсмен, как готовился к своему главному старту 2017 года.

Сергей Шубенков.
Сергей Шубенков. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Два года назад Сергей стал чемпионом мира в барьерном беге на 110 метров. В этот раз Шубенков пропустил вперед себя лишь ямайца Омара Маклеода, которому уступил всего 0,1 секунды. Результат барнаульца, выступающего под нейтральным флагом 13,14 секунды.

Нудная силовая 😪. So boring strength training 😪

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

Только вверх! 🔝💪 Only up! 🔝💪🔥

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

Почти готов 🏃🏻 #givesyouwings Almost ready 🏃🏻

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

О как! ☝️#ЧРЛА2017

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

Употел за неделю😰. Sweaty week 😰

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov)

Шубенков стал первым "нейтральным" россиянином, который завоевал медаль на ЧМ. Допуск к международным турнирам получили только те спортсмены, которые смогли доказать свою непричастность к допинговой системе.

Как рассказала altapress.ru мама Сергея Наталья, сын ей сообщил, что такого резкого старта у него еще никогда не было. Ямаец сумел обогнать нашего земляка лишь на последних метрах дистанции.

Теперь у Сергея полный комплект наград с чемпионатов мира: золото из Пекина в 2015 году, лондонское серебро в 2017 и бронза из Москвы в 2013.

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