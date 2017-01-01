Беглый депутат Денис Вороненков не будет заниматься политикой на Украине

Ранее стало известно, что следствие объявило в федеральный розыск Вороненкова. Как рассказала ТАСС представитель СКР Светлана Петренко, его обвиняют в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц и в мошенничестве.

По версии следствия, с августа 2010-го по июнь 2011 года полковник МВД в отставке Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор кондитерского предприятия "Тома" Марина Владимирская решили "совершить хищение здания", принадлежащего компании. Для этого они привлекли Вороненкова, юриста Олега Крылова и сотрудников ФСБ.

По сообщениям СМИ, Вороненков получил гражданство Украины, а от российского отказался. Сам Вороненков дал показания в прокуратуре Украины по делу экс-президента страны Виктора Януковича, а также выступил с критикой российской власти.

Его жена, экс-депутат Госдумы, оперная певица Мария Максакова, заявила радиостанции Business FM, что не будет оспаривать своё увольнение из Гнесинки. Ранее в академии РИА Новости сообщили, что оперная певица Максакова, переехавшая на Украину вместе с мужем, бывшим депутатом Денисом Вороненковым, еще числится преподавателем в Гнесинке, но в скором времени вопрос с ее увольнением будет решен. При этом художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман сообщил РИА Новости, что Максакова остается приглашенной солисткой театра.

По последней информации, экс-депутата Госдумы Марию Максакову исключат из партии "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщил секретарь Московского отделения единоросов Андрей Метельский. По его словам, это связано с тем, что у Максаковой двойное гражданство.

Ранее Максакова сообщила, что у нее есть гражданство Германии. На днях стало известно, что Мария Максакова и ее супруг, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков переехали в Киев.