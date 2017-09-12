Бельгийского бургомистра нашли на кладбище с перерезанным горлом

Подозреваемый в убийстве задержан. Представитель прокуратуры сообщил, что задержанный уже дал признательные показания. О мотивах убийства 71-летнего бургомистра не сообщается.

🇧🇪 BELGIQUE : Le maire de #Mouscron, Alfred Gadenne, a été retrouvé mort égorgé dans un cimetière ce soir. pic.twitter.com/uTkwH0l28E — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 11 сентября 2017 г.

Задержавшая подозреваемого в убийстве полиция выехала на место сразу после поступления анонимного звонка о том, что на кладбище населенного пункта Люинь убит мужчина, сообщают РИА Новости.

Убийцей Альфреда Гадена — бургомистра бельгийского города Мускрон — оказался 18-летний молодой человек. Молодого человека задержали на месте преступления, свою вину он сразу признал. Его мотивы пока не подтверждены официально, но возможной причиной поступка стала месть за смерть отца, который покончил с собой после увольнения в 2015 году из муниципальной службы Мускрона по работе с населением, пишет "Росбалт".

Альфред Гаденн был членом Социально-христианской партии, занимал пост мэра Мускрона с 2006 года. Свои соболезнования семье погибшего принес премьер-министр страны Чарльз Мишель, пишет РБК.