Бельгийцы произвели первое в мире стопроцентно безалкогольное пиво

Как сообщила местная газета Le Soir, специалисты компании AB InBev после нескольких лет исследований запатентовали и внедрили инновационный метод пивоварения, который позволяет производить стопроцентно безалкогольное светлое пиво категории "пилс", вкусовые качества которого не уступают оригинальному пенному напитку.

Бесплатную дегустацию одного миллиона бутылок инновационного напитка проведут в бельгийских сетевых магазинах уже в ближайшие недели, пишет РИА Новости.

Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят около 450 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире.