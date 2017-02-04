Бельгийцы произвели первое в мире стопроцентно безалкогольное пиво

Первое в мире полностью безалкогольное пиво произвели в Бельгии, давно известной своими пивоваренными традициями. До этого процент алкоголя в так называемом "безалкогольном" пиве составлял от 0,5% до 1,2% и по вкусу оно отличалось от оригинала, отмечают бельгийские пивовары.
Как сообщила местная газета Le Soir, специалисты компании AB InBev после нескольких лет исследований запатентовали и внедрили инновационный метод пивоварения, который позволяет производить стопроцентно безалкогольное светлое пиво категории "пилс", вкусовые качества которого не уступают оригинальному пенному напитку.
Бесплатную дегустацию одного миллиона бутылок инновационного напитка проведут в бельгийских сетевых магазинах уже в ближайшие недели, пишет РИА Новости.
Бельгийцы гордятся тем, что в королевстве варят около 450 сортов марочного пива, многие из которых эксперты ежегодно признают лучшими в мире.
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