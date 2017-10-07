Белый дом считает, что Трамп удерживает мир от хаоса

"Я думаю, что президент удерживает мир от хаоса. Вокруг него собралась невероятная команда, которая помогает ему. Трамп добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и сталкиваясь с врагами", — цитируют Сандерс "Известия". Так в представитель Белого дома ответила на вопрос о возможных противниках американского лидера в правительстве США.

25 сентября телеканал ABC News опубликовал рейтинг Трампа после восьми месяцев на посту президента США. Согласно исследованию, его популярность внутри страны оказалась рекордно низкой за 71 год. Так, 66 процентов опрошенных выразили уверенность, что 45-й президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения.