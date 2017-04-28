Белый дом: Трамп добился изоляции России в ООН

Президент США Дональд Трамп провел успешную работу вместе с Китаем по изоляции России в ООН. Об этом говорится в докладе Белого дома, посвященном достижениям президента за первые 100 дней у власти, пишут "Известия".
В докладеговорится, что Трамп в сравнении с прошлыми годами "провальной американской дипломатии" послал миру сигнал посредством ракетного удара по Сирии, чем наказал власти этой страны за "ужасающую" химатаку в Идлибе. Трамп также еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином.
В докладе сказано также, что еще одним достижением Трампа является введение санкций против Сирии и Ирана, а также "работа над тем, чтобы изолировать КНДР".
"Известия" отмечают, что вопреки докладу Белого дома, именно Китай в ключевые моменты при голосовании в СБ ООН по "западным" резолюциям занимал сторону России или воздерживался, отказываясь поддержать линию, предлагаемую США по Сирии и ряду других вопросов международной повестки дня. Западные политики неоднократно отмечали, что действия США стали одним из факторов, повлиявших на беспрецедентное сближение России и Китая.
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