Белый дом: Трамп добился изоляции России в ООН

В докладеговорится, что Трамп в сравнении с прошлыми годами "провальной американской дипломатии" послал миру сигнал посредством ракетного удара по Сирии, чем наказал власти этой страны за "ужасающую" химатаку в Идлибе. Трамп также еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН посредством успешной дипломатии с председателем Китая Си Цзиньпином.

В докладе сказано также, что еще одним достижением Трампа является введение санкций против Сирии и Ирана, а также "работа над тем, чтобы изолировать КНДР".

"Известия" отмечают, что вопреки докладу Белого дома, именно Китай в ключевые моменты при голосовании в СБ ООН по "западным" резолюциям занимал сторону России или воздерживался, отказываясь поддержать линию, предлагаемую США по Сирии и ряду других вопросов международной повестки дня. Западные политики неоднократно отмечали, что действия США стали одним из факторов, повлиявших на беспрецедентное сближение России и Китая.