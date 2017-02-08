Белый дом заявил, что санкции по Крыму снимут только после возвращения полуострова Украине

В ходе брифинга пресс-секретарь не стал комментировать внесенный в Сенат США законопроект о необходимости одобрения снятия антироссийских санкций Конгрессом, что лишает возможности президента США Дональда Трампа отменить их единолично. Спайсер отметил, что законопроект еще даже не начали рассматривать, и напомнил, что США ввели в отношении России "два набора санкций" - после воссоединения РФ с Крымом и в связи с конфликтом на востоке Украины.

"В отношении санкций мы имеем дело с двумя пакетами. Один имеет отношение к Крыму. Думаю, что постпред (США при ООН Никки) Хейли очень четко высказалась об этом в ООН, что пока Россия не покинет Крым, об этих санкциях речь не идет", — приводит слова Спайсера РИА Новости.

О судьбе или возможности отмены остальных ограничений официальный представитель Белого дома умолчал.

Напомним, ранее группа членов Сената США внесла на рассмотрение палаты законопроект, который фактически обязывает Белый дом заручиться поддержкой Конгресса перед тем, как снять санкции с России. Поводом для этого должно служить прекращение Россией действий, якобы направленных на подрыв "мира и стабильности" на Украине, а также кибератак против США, которые Вашингтон бездоказательно приписывает РФ. У обеих палат Конгресса будет 120 дней на принятие решения по данному законопроекту.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, эти сенаторы следуют своим корыстным политическим интересам и не принимают в расчет положительного эффекта от нормализации отношений Москвы и Вашингтона.