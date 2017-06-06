Уникальные туры в Белокуриху и Алтай

Новинка: недельный тур на Алтай
Тур подойдет тем, кто хочет за одну поездку поправить здоровье и насладиться красотами Алтая.
Включает в себя:
- 3 дня в Белокурихе: проживание в санатории с завтраками;
- 4 дня на базе отдыха на Алтае;
- трансфер Новосибирск — Белокуриха — Алтай;
- платные экскурсии и оздоровительные процедуры — по желанию.
Стоимость тура зависит от категории выбранных номеров. Отдых вдвоем или компанией — дешевле:
- тур на одного с проживанием в одноместном номере — от 29 220 руб.;
- тур на одного с подселением в номер — от 22 920 руб.;
- тур на двоих — от 34 420 руб.
Поправьте здоровье
Встретим вас в аэропорту или на вокзале Новосибирска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска. До Белокурихи довезем на комфортабельном семиместном микроавтобусе.
В Белокурихе поселим в санаториях "Россия", "Беловодье", "Аврора", "Белокуриха" или бизнес-отеле "Россия" — на выбор. Питание — завтраки.
Лечебные процедуры выбираете и оплачиваете самостоятельно. Рекомендуем радоновые ванны, бальнеотерапию, грязелечение и минеральную воду.
Великолепная природа и уникальные процедуры
Организуем трансфер до базы отдыха на Алтае на автомобиле Toyota Camry.
Проживание на Алтае организуем на туристической базе. Базы разного уровня комфорта: от недорогих деревянных домиков на берегу реки Катунь до роскошных номеров класса "люкс".
Туристы едут на Алтай за настоящими пантовыми ваннами на маральниках. Спросом пользуются и более экзотичные процедуры — например, сон на ульях.
Если вам по душе отдых на природе — выбирайте экскурсионные программы: в Долину семи озер, к леднику Актру, на Телецкое или Мультинские озера. Или наслаждайтесь живописной природой Алтая не покидая территории базы.
Лечебные процедуры и экскурсии приобретаете самостоятельно.
"Белокуриха-курорт" — путёвки в санатории Белокурихи по официальным ценам
ООО "Шестой континент"
г. Барнаул, ул. Юрина, 194-а, оф. 408
Заказать тур: +7 (804) 333-74-46 (звонок по России бесплатный).
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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