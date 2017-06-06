Уникальные туры в Белокуриху и Алтай

Включает в себя:

3 дня в Белокурихе: проживание в санатории с завтраками;

4 дня на базе отдыха на Алтае;

трансфер Новосибирск — Белокуриха — Алтай;

платные экскурсии и оздоровительные процедуры — по желанию.

Стоимость тура зависит от категории выбранных номеров. Отдых вдвоем или компанией — дешевле:

тур на одного с проживанием в одноместном номере — от 29 220 руб. ;

; тур на одного с подселением в номер — от 22 920 руб. ;

; тур на двоих — от 34 420 руб.

Поправьте здоровье

Встретим вас в аэропорту или на вокзале Новосибирска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска. До Белокурихи довезем на комфортабельном семиместном микроавтобусе.

В Белокурихе поселим в санаториях "Россия", "Беловодье", "Аврора", "Белокуриха" или бизнес-отеле "Россия" — на выбор. Питание — завтраки.

Лечебные процедуры выбираете и оплачиваете самостоятельно. Рекомендуем радоновые ванны, бальнеотерапию, грязелечение и минеральную воду.

Великолепная природа и уникальные процедуры

Организуем трансфер до базы отдыха на Алтае на автомобиле Toyota Camry.

Проживание на Алтае организуем на туристической базе. Базы разного уровня комфорта: от недорогих деревянных домиков на берегу реки Катунь до роскошных номеров класса "люкс".

Туристы едут на Алтай за настоящими пантовыми ваннами на маральниках. Спросом пользуются и более экзотичные процедуры — например, сон на ульях.

Если вам по душе отдых на природе — выбирайте экскурсионные программы: в Долину семи озер, к леднику Актру, на Телецкое или Мультинские озера. Или наслаждайтесь живописной природой Алтая не покидая территории базы.

Лечебные процедуры и экскурсии приобретаете самостоятельно.

"Белокуриха-курорт" — путёвки в санатории Белокурихи по официальным ценам ООО "Шестой континент"

г. Барнаул, ул. Юрина, 194-а, оф. 408 Заказать тур: +7 (804) 333-74-46 (звонок по России бесплатный).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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