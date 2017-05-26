Белокуриха вошла в тройку российских оздоровительных курортов

Агентство сообщает, что рынок оздоровительного туризма в стране оценивается в 14 млн человек ежегодно.

В тройку лучших курортов вошли Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки в Ставрополье, Мацеста в Сочи, Белокуриха в Алтайском крае. В рейтинге Белокуриха обогнала крымский Саки, новосибирское озеро Карачи и московскую Старую Рузу.

Обычно туристы проживают на курорте 12 суток и платят в среднем по 2,8 тыс. рублей в сутки за проживание и питание.