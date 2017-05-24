Белоруссия увеличила в 15 раз поставки рыбы в Россию

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Сегодня, 12:51.
Экономика

Белорусские поставщики отгрузили в Россию рекордный объем рыбы по итогам I квартала этого года — в 15 раз больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщают "Известия".

Рыба.
Рыба. Фото: открытые источники (CC0).

В целом квартальные поставки в этом году соответствуют объему, который Белоруссия поставила на российский рынок за весь прошлый год. На фоне роста экспорта в Россию увеличиваются поставки рыбы в Белоруссию из стран Евросоюза, Норвегии и Исландии.

Россельхознадзор не раз ловил белорусских поставщиков на реэкспорте продуктов из стран Евросоюза и других, на которые распространяется российское эмбарго, но в основном дело касалось фруктов и овощей. Поставки этих продуктов из Белоруссии заметно сократились, и недобросовестные поставщики переориентировались на рыбу.

Остановить реэкспорт санкционной продукции на российский рынок практически невозможно. Для того чтобы поставить санкционную продукцию законно, белорусским поставщикам достаточно ее просто переупаковать. В этом случае нет оснований для конфискации продукции, пишет bfm.ru.

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