Белоруссия увеличила в 15 раз поставки рыбы в Россию

Белорусские поставщики отгрузили в Россию рекордный объем рыбы по итогам I квартала этого года — в 15 раз больше, чем за аналогичный прошлогодний период, сообщают "Известия".
В целом квартальные поставки в этом году соответствуют объему, который Белоруссия поставила на российский рынок за весь прошлый год. На фоне роста экспорта в Россию увеличиваются поставки рыбы в Белоруссию из стран Евросоюза, Норвегии и Исландии.
Россельхознадзор не раз ловил белорусских поставщиков на реэкспорте продуктов из стран Евросоюза и других, на которые распространяется российское эмбарго, но в основном дело касалось фруктов и овощей. Поставки этих продуктов из Белоруссии заметно сократились, и недобросовестные поставщики переориентировались на рыбу.
Остановить реэкспорт санкционной продукции на российский рынок практически невозможно. Для того чтобы поставить санкционную продукцию законно, белорусским поставщикам достаточно ее просто переупаковать. В этом случае нет оснований для конфискации продукции, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.