Белорусские пограничники задержали бойца ММА, разыскиваемого в Чечне

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Сегодня, 18:32.
Происшествия

В белорусском городе Добруше пограничники вновь задержали чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, который в Чечне был объявлен в розыск, передает телеканал "Дождь".

Наручники.
Наручники. Фото: СС0.

По словам собеседника телеканала — главы Комитета по предотвращению пыток Игоря Каляпина — до утра 8 июня Амриев будет находиться в Добруше, а затем сотрудники правоохранительных органов доставят спортсмена в Гомель.

Ранее чемпион мира MMA по версии World Mixed Martial Arts Federation Мурад Амриев был снят с поезда 4 июня и помещен в ИВС УМВД РФ по Брянску. Однако он сбежал из здания прокуратуры — выбрался через окно и уехал на автомобиле своих знакомых. По словам его родственников, брянские правоохранители были намерены передать его в руки представителей чеченской полиции, которые охотятся за Амриевым уже несколько лет, пишет "Росбалт".

По данным "Новой газеты", Амриев в 2013 году обратился в правозащитный Комитет по предотвращению пыток (КПП) с жалобой  на незаконное задержание и пытки в Чечне. По словам Мурада, одним из участников задержания был высокопоставленный чеченский полицейский, который  подозревал старшего брата спортсмена в покушении на себя. По мнению правозащитников, таким образом пытались вынудить брата Мурада Амриева вернуться в Чечню из Германии.

"Как вспоминал Амриев, спустя двое суток, полицейские отвезли его к родителям на своеобразные "переговоры": Амриевым было сказано, что если старший сын не вернется в Чечню, то вся ответственность за покушение перейдет на Мурада. На следующий день ему велели явиться в полицию. Всерьез опасаясь за свою жизнь, тот на эту встречу не явился и отбыл из Чечни, а потом вообще из России. Спортивную карьеру Амриев продолжил за границей и стал чемпионом мира по ММА", — говорится в заявлении Комитета по предотвращению пыток.

По сообщению о преступлении Мурада Амриева о незаконном задержании и пытках в полиции следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Чеченской Республике проводят проверку, которая длится уже пять лет.

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