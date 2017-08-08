Белорусские следователи возбудили дело против священника из России за организацию проституции

"Установлено, что житель Ленинградской области, 1978 года рождения, находясь на территории города Витебска, путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в город Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц города Витебска. Довести свой умысел до конца он не смог, так как 3 августа после 17 часов был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Подозреваемого вместе с 20-летней и 30-летней женщинами задержали в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в город Санкт-Петербург", — сообщает отдел информации и связи с общественностью СК Белоруссии.

В данный момент следователи проводят первоначальные следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Проведен допрос подозреваемого.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудниками по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.

Следователи будут ходатайствовать о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также сотрудники ведомства готовят поручение об оказании РФ правовой помощи, в том числе для получения информации о личности подозреваемого и его характеристике.

Задержанный лично подтвердил, что он является священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области.

6 августа издание 47news сообщало, что в Витебске при штурме притона с проститутками задержан 39-летний Николай Киреев, который служит священником в храме Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

По словам супруги отца Николая, 2 августа он уехал в паломнический вояж по Московской области. Вечером 4 августа женщина пришла с заявлением о пропаже супруга во всеволожскую полицию.

В Выборгской епархии, к которой относится храм, где служит отец Николай, о произошедшем узнали от журналистов и пока воздержались от комментариев.

Как сообщало издание, Киреев посещал Витебск в 2008, 2009, 2010 и 2014 годах, пишет znak.com.