Белоснежная четвёрка: в Барнауле друг за другом столкнулись четыре автомобиля

В Барнауле на Павловском тракте перед ул. Просторная собрался "бутерброд" из 4-х автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в Barnaul 22.

ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22. ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22. Судя по всему, владельцы автомобилей не соблюдали нужную дистанцию. Интересно, что все четыре машины белого цвета.