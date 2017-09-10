Белоснежная четвёрка: в Барнауле друг за другом столкнулись четыре автомобиля

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Сегодня, 17:42.
Происшествия

В Барнауле на Павловском тракте перед ул. Просторная собрался "бутерброд" из 4-х автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в Barnaul 22.

ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.
ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.
ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.
ДТП на Павловском тракте. Фото: Валерий Добровольский в vk.com/barneos22.

Судя по всему, владельцы автомобилей не соблюдали нужную дистанцию. Интересно, что все четыре машины белого цвета.

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