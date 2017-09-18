Бережливое производство для машиностроителей

12 октября 2017 года в рамках празднования Дня машиностроителя Алтайский центр кластерного развития совместно с компанией "ASBA-консалтинг" проводит круглый стол, посвященный вопросам внедрения концепций бережливого производства на предприятиях машиностроительной и смежных отраслей.
Круглый стол пройдет на ОАО "Алтайский завод прецизионных изделий" - предприятии Алтайского края, которое с 2013 года активно внедряет и применяет на своей производственной площадке систему бережливого производства.
Спикеры круглого стола :
- Губа А. С., директор по качеству ОАО "Алтайский завод прецизионных изделий",
- Савин А. А., бизнес консультант по развитию производственных систем,
- Филидова Т. В., генеральный директор АО "Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения" торговая марка VELES.
Спикеры поделятся опытом внедрения системы бережливого производства на своих предприятиях и ответят на вопросы участников круглого стола. Так же в ходе круглого стола будут обсуждаться теоретические аспекты системы бережливого производства (виды потерь на производстве, базовые принципы и инструменты Lean, система 5S, философия Кайдзен, инструменты визуализации).
В рамках проведения круглого стола участникам предлагается посетить с экскурсией ОАО "АЗПИ", чтобы своими глазами убедиться в реальных плюсах внедрения системы бережливого производства.
Справки по тел.: 8 (385-2) 38-28-61; 8 (385-2) 38-34-09