Бес попутал: священник РПЦ пьяным разъезжал на джипе по улицам Сургута

Представитель Ханты-Мансийской митрополии, иерей Иоанн Дарий был задержан 18 сентября ночью в Сургуте сотрудниками ГИБДД за пьяную езду.
При задержании он оказал сопротивление, сообщает "К-Информ".
"В полночь внимание дежуривших в железнодорожном районе инспекторов ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял на проезжей части улицы Крылова. Когда полицейские остановили автомобиль, из-за руля вышел мужчина, который был с явными признаками опьянения. Он представился Иваном Дарием — настоятелем сургутского православного храма. Мужчина потребовал отпустить его. Когда понял, что запахло жареным, то предложил решить вопрос за деньги. Получив отказ, устроил потасовку с сотрудниками", — сообщает информагентство.
Четыре сотрудника автоинспекции пытались посадить разбушевавшегося иерея в служебный автомобиль для составления протокола, священнослужитель сопротивлялся. Один из сотрудников инспекции пошутил при задержании: "Вас бесовщина попутала". Другой предложил коллегам вызвать ОМОН.
В итоге инспекторам пришлось применить против буйного батюшки физическую силу, наручники, также сотрудникам пришлось связать ремнем его ноги.
Теперь задержанному грозит судебное разбирательство за неповиновение полицейским и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
Получить комментарий у митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла по происшествию не удалось. В эти дни батюшка с паломнической группой из ХМАО находится в Иерусалиме.
Про Иоанна Дария известно, что он является одним из двух иереев сургутского храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Ему 38 лет. В 2004 году он окончил Кушеневскую духовную академию, пишет znak.com.
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