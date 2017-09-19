Бес попутал: священник РПЦ пьяным разъезжал на джипе по улицам Сургута

При задержании он оказал сопротивление, сообщает "К-Информ".

"В полночь внимание дежуривших в железнодорожном районе инспекторов ДПС привлек Nissan X-Trail, который вилял на проезжей части улицы Крылова. Когда полицейские остановили автомобиль, из-за руля вышел мужчина, который был с явными признаками опьянения. Он представился Иваном Дарием — настоятелем сургутского православного храма. Мужчина потребовал отпустить его. Когда понял, что запахло жареным, то предложил решить вопрос за деньги. Получив отказ, устроил потасовку с сотрудниками", — сообщает информагентство.

Четыре сотрудника автоинспекции пытались посадить разбушевавшегося иерея в служебный автомобиль для составления протокола, священнослужитель сопротивлялся. Один из сотрудников инспекции пошутил при задержании: "Вас бесовщина попутала". Другой предложил коллегам вызвать ОМОН.

В итоге инспекторам пришлось применить против буйного батюшки физическую силу, наручники, также сотрудникам пришлось связать ремнем его ноги.

Теперь задержанному грозит судебное разбирательство за неповиновение полицейским и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Получить комментарий у митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла по происшествию не удалось. В эти дни батюшка с паломнической группой из ХМАО находится в Иерусалиме.

Про Иоанна Дария известно, что он является одним из двух иереев сургутского храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Ему 38 лет. В 2004 году он окончил Кушеневскую духовную академию, пишет znak.com.